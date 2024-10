Mac Mini con M4 Pro è dotato di tre porte Thunderbolt 5

Il nuovo Mac mini riprogettato di Apple con chip M4 Pro è dotato di tre porte Thunderbolt 5, la specifica più recente di Thunderbolt che offre velocità fino a 120 Gb/s con Bandwidth Boost, ovvero il triplo della larghezza di banda massima di Thunderbolt 4.

Il nuovo standard supporta anche l’uscita DisplayPort 2.1 nativa tramite USB‑C. Thunderbolt 5 è completamente compatibile con USB4 e supporta protocolli avanzati come PCIe 4.0, consentendo velocità di accesso ai dati più elevate per dispositivi di archiviazione e periferiche.

Al contrario, il nuovo Mac mini con chip M4 include tre porte Thunderbolt 4. Le porte frontali su entrambi i modelli includono due porte USB-C che supportano USB 3 e un jack audio con supporto per cuffie ad alta impedenza.

Entrambi i modelli sono inoltre dotati di serie di Gigabit Ethernet, configurabile fino a 10 Gb Ethernet per velocità di rete più elevate, e di una porta HDMI per una facile connessione a una TV o a un display HDMI senza adattatore. Con M4, Mac mini può supportare fino a due display 6K e fino a un display 5K, e con M4 Pro, può supportare fino a tre display 6K a 60 Hz per un totale di oltre 60 milioni di pixel.

