Un’altra fonte afferma che il telefono Samsung tri-fold arriverà nel 2025

Diversi report delle ultime settimane vanno nella stessa direzione: un Samsung Galaxy tri-fold è previsto per il 2025. Abbiamo visto di tutto, dai leaker che affermano l’esistenza del dispositivo ai brevetti che mostrano come potrebbe apparire e funzionare. Ora, un’altra fonte ribadisce che Samsung sta lavorando al suo dispositivo pieghevole “a triplo schermo”.

Huawei ha battuto Samsung sul tempo nella nicchia dei dispositivi tri-fold con il lancio di Huawei Mate XT . Si è trattato di un colpo che riflette lo stato attuale del gigante sudcoreano, pioniere e promotore del segmento degli schermi pieghevoli. Negli ultimi anni, il marchio si è mostrato compiacente, consentendo ad altre aziende di superarlo in termini di innovazione. Tuttavia, i risultati finanziari deludenti di quest’anno in più divisioni stanno spingendo Samsung a dare una scossa alle cose.

Samsung Galaxy Z Fold 7 potrebbe avere una variante tri-fold nel 2025

Questa volta è yeux1122m, un blogger sudcoreano, a menzionare il prossimo prodotto dell’azienda. La fonte ha affermato su Naver che Samsung lancerà una “Fold 7 Variant (Triple)”, che si riferisce al dispositivo con tre sezioni di display . Sebbene le persone comunemente si riferiscano a loro come “tri-fold”, questo termine non è tecnicamente accurato. Dopotutto, in realtà ci sono solo due cerniere. Comunque, il rapporto afferma che lo smartphone arriverà l’anno prossimo.

Secondo un recente rapporto, il dispositivo “tri-fold” si piegherà solo verso l’interno. Questo è diverso dall’approccio di Huawei in cui un lato si piega verso l’interno e l’altro verso l’esterno, assumendo un fattore di forma “a zigzag” mentre lo si piega/apre. Se questo è davvero il caso, il dispositivo del gigante sudcoreano richiederà un display aggiuntivo per consentirne l’uso mentre è piegato. Il fattore di forma di Huawei consente di avere una sezione del display interno pieghevole disponibile quando è piegato.

Galaxy Z Flip 7 FE con Exynos sarebbe in lavorazione

Il rapporto include maggiori informazioni sulla linea di telefoni pieghevoli di Samsung per il 2025. L’azienda potrebbe lanciare un Galaxy Z Flip 7 FE come una versione più economica del suo dispositivo mobile a conchiglia di prossima generazione. Il dispositivo potrebbe funzionare con il chip Exynos 2500 dell’azienda. Infine, come l’attuale Galaxy Z Fold 6, il Galaxy Z Fold 7 potrebbe ottenere una Special Edition.

