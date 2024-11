I migliori emulatori Android per PC e Mac del 2024

Provalo subito e scopri perché BlueStacks ha una community di oltre 500 milioni di giocatori e un miliardo di download!

Bliss OS ha fatto molta strada da quando è apparso per la prima volta in questa lista, e oggi è uno dei migliori emulatori Android in circolazione. Ci sono tre modi diversi per usarlo. Il primo è un’opzione di avvio live in cui lo si avvia da un’unità flash. In secondo luogo, è possibile installarlo come una partizione sul PC e avviarlo direttamente in Bliss OS. Infine, è possibile installarlo tramite una macchina virtuale , sebbene il sito elenchi opzioni di installazione aggiuntive. Consigliamo il metodo dell’unità flash o di avvio completo per la maggior parte degli utenti.

Al momento in cui scrivo, ci sono due versioni: una che usa Android 11 e una che usa Android 12L . È più recente della maggior parte degli altri emulatori Android in questa lista. Ciò dovrebbe consentirti di giocare alla maggior parte, se non a tutti, i giochi e le app più recenti disponibili.

In altre parole, se riesci a superare l’installazione, Bliss è un’opzione abbastanza versatile. A volte può essere buggato, ma altrimenti funziona bene. L’unica cosa che gli manca sono alcune delle funzionalità più incentrate sui giocatori di concorrenti come Bluestacks, Nox e altri, quindi ci sono opzioni migliori per i giocatori. Viene fornito con le app di Google se preferisci. Bliss è anche gratuito e open source, il che è un enorme vantaggio, anche se l’installazione su Mac richiede uno sforzo notevolmente maggiore rispetto a Windows.

GameLoop

GameLoop è un altro ottimo modo per giocare ai giochi Android su PC . Si chiamava Tencent Gaming Buddy, in onore della sua società madre Tencent, sviluppatrice di diversi giochi per dispositivi mobili popolari come PUBG: Mobile. Il processo di installazione è semplice, quindi puoi iniziare a usarlo in pochi minuti.

Una volta installato, puoi giocare a una varietà di giochi o usare una varietà di app. Abbiamo testato TikTok , PUBG: Mobile, Call of Duty: Mobile e alcuni altri titoli. Tutto ha funzionato bene. Non è dotato di Google Play stock, ma GameLoop scarica i componenti se hai bisogno di scaricare un’app da lì.

Ci sono stati alcuni intoppi nei miei test. Ci sono voluti un paio di tentativi per scaricare alcune cose e abbiamo dovuto controllare qualche errore qua e là. Tuttavia, questo non usa VT come la maggior parte degli altri e ha alcuni extra interessanti per i giochi supportati ufficialmente come Call of Duty: Mobile e PUBG: Mobile. GameLoop non chiarisce quale versione di Android sta eseguendo, ma ha almeno qualche anno. Per i giochi questo non ha molta importanza, ma per altri usi, potrebbe.