Il primo produttore di telefoni pieghevoli al mondo ha chiuso i battenti

Sebbene Samsung, Motorola, Google, OnePlus, OPPO e HONOR controllino attualmente la quota maggiore delle vendite di telefoni pieghevoli in tutto il mondo, nessuno di questi marchi è stato il primo a lanciare sul mercato uno smartphone pieghevole. Royole Technologies, un OEM cinese poco conosciuto, ha lanciato il primo smartphone pieghevole disponibile in commercio al mondo nel 2018. Purtroppo, il vantaggio iniziale non ha fatto molto per aiutare l’azienda a rimanere in attività.

econdo un recente rapporto di IT Home (tramite Digitimes Asia ), Royole Technologies è stata dichiarata fallita a seguito di un’indagine sulle sue attività e passività correnti. Un annuncio della Corte popolare intermedia municipale di Shenzhen afferma che la società non è riuscita a saldare i suoi debiti e che le sue attività non erano sufficienti a coprire tutti i debiti.

Fondata nel 2012, Royole Technologies ha investito molto nella tecnologia dei display pieghevoli. Il suo telefono pieghevole, il Royole FlexPai, presentava un singolo display AMOLED da 7,8 pollici 1440p con un aspect ratio di 4:3. A differenza dei moderni pieghevoli, il FlexPai aveva il suo display pieghevole all’esterno con una cornice spessa su un lato che ospitava la fotocamera frontale e i sensori.