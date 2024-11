Total War: EMPIRE su Android porta le grandi battaglie sui piccoli schermi

Feral Interactive è stata piuttosto brava a portare i giochi Total War sui dispositivi mobili, e l’ultimo è Total War: EMPIRE, ora disponibile su Android e iOS dopo il lancio ufficiale di oggi. Se ti piacciono le battaglie in tempo reale con profondi elementi strategici, allora probabilmente amerai Total War: EMPIRE. Inutile dire che questa è sicuramente una chicca per i fan di lunga data del franchise Total War. Ma è anche una chicca per i fan della strategia in generale, anche se non hanno mai avviato un gioco Total War prima.

Con Total War: EMPIRE, potresti giocare su uno schermo piccolo, ma questo non renderà le battaglie meno epiche. Puoi scegliere tra 11 fazioni diverse per crescere in una superpotenza economica e militare e, quando si tratta di battaglie, puoi combattere i nemici sia in mare che in mare. Come in qualsiasi gioco di Total War, il pensiero strategico è una parte fondamentale del gameplay. Ciò significa prendersi il tempo di pensare attentamente alle proprie scelte.

Total War: EMPIRE su Android ha un’interfaccia utente touchscreen perfezionata rispetto alle precedenti versioni di Feral

Ci sono diverse ragioni per cui alle persone non piacciono i giochi per dispositivi mobili, e una di queste è l’interfaccia utente touchscreen e/o i controlli touchscreen. Sebbene questo possa variare da gioco a gioco, ce ne sono un bel po’ che possono essere incredibilmente complessi o semplicemente terribili.

Non lo troverete con Total War: EMPIRE. Con un gran numero di titoli per dispositivi mobili al suo attivo, Feral Interactive ha trascorso anni a perfezionare un’interfaccia utente touchscreen decente che si adatta bene ai confini delle sue enormi battaglie. Feral afferma che “abbiamo progettato i nuovi controlli touchscreen di EMPIRE per offrire semplicità intuitiva per i comandi comuni, nonché una serie di gesti per il controllo con la punta delle dita”.

Puoi facilmente ingrandire e rimpicciolire o spostare la telecamera pizzicando e ruotando. Puoi anche selezionare le unità con la barra delle carte che si trova in fondo allo schermo o toccandole direttamente dal campo di battaglia. C’è anche una funzione di deselezione completamente personalizzabile nel menu delle opzioni.

Inoltre, puoi toccare obiettivi o destinazioni per impartire comandi ai tuoi soldati. Rapido e facile.

Questo è un gioco a prezzo pieno con pagamento una tantum

Feral fornisce spiegazioni piuttosto approfondite sul gioco e sulle sue funzionalità per dispositivi mobili, e se vuoi scoprirlo puoi leggere il post completo del blog . Se sei pronto a immergerti nel gioco sul tuo dispositivo, puoi scaricarlo dal Play Store ora.

Siate preavvisati che non è un gioco economico o gratuito. Questo è un titolo a pagamento che costerà molto di più di quanto la maggior parte dei giocatori di giochi per dispositivi mobili siano probabilmente abituati.

VIA