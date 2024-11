Android 16: caratteristiche previste, nome in codice, fughe di notizie, data di rilascio e tutto ciò che sappiamo finora

Google ha cambiato le cose con Android 15 quando ha deciso di separare l’aggiornamento della piattaforma dalla serie Pixel 9. Tale decisione ha dato sia al software che all’hardware il proprio spazio di manovra e tempistiche indipendenti. Con l’aggiornamento ufficiale stabile di Android 15 ora disponibile per la gamma Pixel, è tempo di guardare avanti a ciò che Google sta preparando per Android 16. Ecco cosa sappiamo di Android 16 e le funzionalità che ci aspettiamo di vedere nel prossimo aggiornamento nel 2025.

Android 16: Nome Google era solita chiamare le versioni di Android con nomi in codice di dessert, ma si è allontanata da questa tradizione con il rilascio di Android 10, scegliendo di attenersi solo al numero di versione per tutte le future release. Di conseguenza, Android 16 sarà noto semplicemente come “Android 16”, senza alcun nome in codice di dessert ufficialmente utilizzato.

Tuttavia, Google usa ancora il nome in codice del dessert internamente. Il nome in codice interno di Android 16 è trapelato di recente come Baklava. Ciò è interessante perché il nome in codice di Android 15 era Vanilla Ice Cream, quindi penseresti che Android 16 sarebbe stato noto come qualcosa che inizia con una “W” (“Waffle” sarebbe stato un buon nome). Quindi perché Google è saltato da “V” fino a “B”? È un po’ complicato, ma riguarda principalmente grandi cambiamenti nel backend di Android.

Google ha confermato che Android 16 arriverà prima del solito , corroborando la nostra fuga di notizie sulla data di rilascio . L’azienda ha annunciato ufficialmente che la prossima versione principale di Android verrà lanciata nel Q2 2025. Ciò riguarda Android 16, indicando che potremmo assistere a un lancio ad aprile, maggio o giugno 2025. Una recente fuga di notizie ha anche rivelato che la versione di Android 16 è prevista per il 3 giugno.