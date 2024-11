La fuga di notizie di iOS 19 suggerisce che Siri potrebbe ricevere un aggiornamento simile a Gemini

Apple ha lavorato attivamente per migliorare il suo mediocre assistente virtuale. Mentre un futuro aggiornamento di iOS 18 consentirà a Siri di comprendere il contenuto sullo schermo, il servizio è ancora indietro rispetto a concorrenti come Gemini e ChatGPT . Fortunatamente, il produttore di iPhone potrebbe potenziare Siri con modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) più avanzati tramite un aggiornamento di iOS 19, ma dovrai aspettare.

Mentre iOS 18 integra ChatGPT nel sistema, Siri continua a non essere all’altezza quando viene utilizzato in modo indipendente. Affidandosi a LLM più avanzati per alimentare l’assistente, Siri su iOS 19 potrebbe finalmente acquisire capacità di conversazione simili a quelle umane. L’aggiornamento renderebbe inoltre Apple meno dipendente da terze parti, come OpenAI.

Oltre a diventare più conversazionale, la Siri di cui si vocifera probabilmente supporterà la funzionalità App Intents di iOS 18. Ciò le consentirebbe di svolgere attività complesse in app di prima e terza parte utilizzando il linguaggio naturale. Potrebbe anche integrarsi in altre funzionalità di Apple Intelligence, come Writing Tools per la generazione e la manipolazione del testo.

Il rapporto evidenzia che Apple sta attualmente testando “LLM Siri” come app dedicata. Tuttavia, quando verrà lanciato per gli utenti iOS 19 e macOS 16, sarà probabilmente integrato nell’esperienza Siri esistente. Ciò suggerisce che gli utenti non saranno ancora in grado di scorrere le cronologie delle query o di interagire con esso oltre i metodi esistenti.

VIA