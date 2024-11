Apple ordina i chip M5 da TSMC prima della produzione di fine 2025

Secondo un nuovo rapporto in lingua coreana di The Elec , Apple ha ordinato i chip M5 da TSMC mentre l’azienda avvia lo sviluppo della produzione del suo processore di prossima generazione per i dispositivi futuri.

Si prevede che la serie M5 presenterà un’architettura ARM migliorata e sarà prodotta utilizzando la tecnologia di processo avanzata a 3 nanometri di TSMC. Si ritiene che la decisione di Apple di rinunciare al processo più avanzato a 2 nm di TSMC per il chip M5 sia dovuta principalmente a considerazioni di costo. Nonostante ciò, l’M5 presenterà significativi progressi rispetto all’M4, in particolare tramite l’adozione della tecnologia System on Integrated Chip (SoIC) di TSMC.

Questo approccio di chip-stacking 3D migliora la gestione termica e riduce le perdite elettriche rispetto ai tradizionali design 2D. Si dice che Apple abbia ampliato la sua cooperazione con TSMC sul package SoIC ibrido di prossima generazione, che combina anche la tecnologia di stampaggio composito in fibra di carbonio termoplastica. Il package sarebbe entrato in una piccola fase di produzione di prova a luglio.

Si prevede che il prossimo chip M5 di Apple apporterà miglioramenti significativi in ​​termini di prestazioni ed efficienza su vari dispositivi. La produzione potrebbe iniziare già nella seconda metà del 2025, con i primi dispositivi dotati di M5 potenzialmente lanciati entro la fine dell’anno prossimo o l’inizio del 2026. Supponendo che Apple mantenga il suo tipico ciclo di aggiornamento per il suo silicio personalizzato, ecco i dispositivi che ci aspettiamo trarranno i primi benefici:

iPad Pro: i chip M5 potrebbero debuttare sui dispositivi verso la fine del 2025 o tra l’inizio e la metà del 2026.

MacBook Pro: i modelli dotati di chip della serie M5 sono previsti per la fine del 2025.

MacBook Air: le varianti M5 arriveranno probabilmente all’inizio del 2026.

Apple Vision Pro: una versione aggiornata del visore con chip M5 è prevista tra l’autunno del 2025 e la primavera del 2026.

Riferimenti a quello che si ritiene essere il chip M5 di Apple sono già stati scoperti nel codice ufficiale Apple. Secondo un rapporto , grazie al suo design SoIC a doppio uso, Apple prevede anche di distribuire il chip M5 all’interno della sua infrastruttura server AI per rafforzare le capacità AI sia nei dispositivi consumer che nei servizi cloud.

Il rapporto odierno rafforza la continua dipendenza di Apple da TSMC come suo partner esclusivo per la produzione di chip. La fonderia taiwanese è stata fondamentale per la transizione di successo di Apple dai processori Intel a partire dal 2020, con l’azienda impossibilitata a produrre i suoi chip personalizzati senza le capacità di produzione avanzate di TSMC.

