NVIDIA afferma che potrebbe verificarsi una carenza di GPU

I giocatori potrebbero trovarsi in difficoltà per quanto riguarda gli aggiornamenti della GPU con la prossima generazione, con NVIDIA che afferma che potrebbe esserci una carenza delle sue GPU della serie RTX 50 in arrivo. Se non vi ricordate la carenza di GPU di solo pochi anni fa, era un periodo di prezzi elevati e forte stress. Trovare una GPU al suo MSRP era quasi impossibile, gli speculatori si scatenavano con grandi scorte di schede grafiche e facevano pagare due o tre volte il prezzo.

Il che significava che o dovevi pagare quei prezzi esorbitanti e decisamente offensivi richiesti, o dovevi aspettare per avere più scorte. Sono stato messo in lista d’attesa per 10 mesi prima di riuscire ad assicurarmi una RTX 3060 (questa era la serie GPU attuale all’epoca e la scheda aveva solo pochi mesi). Anche se avessi aspettato, non c’era alcuna garanzia che avresti ottenuto una scheda. Sono stato fortunato con il modo in cui EVGA stava gestendo il suo processo di rifornimento. Era il Far West e se volevi aggiornare il tuo PC con una nuova GPU, ottenerne una era fondamentalmente lasciato al destino.

Non è chiaro se le cose torneranno a peggiorare per quanto riguarda le GPU NVIDIA . Tuttavia, sembra che ci possa essere meno da fare con le schede di nuova generazione dell’azienda, la cui uscita è prevista per il 2025. E potrebbe dipendere dal fatto che NVIDIA ha designato una grande quantità di GPU Blackwell alle aziende che desiderano GPU in grado di alimentare applicazioni AI ad alte prestazioni.

La carenza di GPU NVIDIA potrebbe causare aumenti dei prezzi delle scorte attuali

Sebbene NVIDIA abbia avvisato i giocatori di potenziali carenze di GPU, è importante ricordare che potrebbe non essere così grave. Tuttavia, sarà prudente prepararsi alla possibilità. Come sottolinea Digital Trends , NVIDIA ha affermato nella sua recente chiamata sui guadagni che i ricavi del quarto trimestre potrebbero diminuire a causa di vincoli di fornitura . Questo dopo una crescita relativamente positiva dei ricavi per il terzo trimestre.

Il dettaglio importante qui sono i vincoli di fornitura. NVIDIA si aspetta che la fornitura delle sue GPU serie 50 sia inferiore a quella delle GPU serie 40 disponibili al momento. E con sia i giocatori che le aziende che cercano di passare alla nuova potente opzione di NVIDIA, potrebbe avere un impatto sui prezzi delle azioni di generazione attuale. Soprattutto con le festività in arrivo e la stagione degli acquisti natalizi in pieno svolgimento.

In breve, preparatevi a potenziali aumenti di prezzo. Alcune schede sono disponibili a prezzi ragionevoli per il momento, ma questo potrebbe cambiare. E non c’è garanzia che se i prezzi dovessero salire, saranno limitati ai modelli Founders Edition di NVIDIA. Tuttavia, potete certamente aspettarvi che questi ne saranno pesantemente colpiti. Come è successo dalla serie 30.

La carenza potrebbe non durare a lungo

Ecco il problema di qualsiasi carenza. È davvero una cosa negativa solo se non hai pazienza. Se riesci a superare la siccità, allora puoi uscirne vincitore con una GPU nuova di zecca per cui non hai pagato troppo. La buona notizia è che NVIDIA ha accennato al fatto che una carenza potrebbe non durare a lungo. L’azienda afferma che si aspetta che la produzione aumenti all’inizio del 2025. Ciò dovrebbe aiutare i costi delle GPU a scendere di nuovo se aumentano in modo significativo in primo luogo.

