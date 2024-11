Caratteristiche dell’iPhone 17 Air rivelate in un nuovo rapporto: sottile fino a 5 mm, singolo altoparlante e altro ancora

Wayne Ma del quotidiano The Information ha pubblicato oggi un rapporto approfondito sull'”iPhone 17 Air” il cui lancio si vocifera sarà previsto per il prossimo anno, rivelando diversi nuovi dettagli.

Il rapporto afferma che i prototipi del dispositivo hanno uno spessore compreso tra 5 mm e 6 mm, il che lo renderebbe l’ iPhone più sottile di sempre . In confronto, i modelli iPhone 16 sono spessi 7,8 mm e i modelli iPhone 16 Pro sono spessi 8,25 mm.

A causa di questo design ultrasottile, sono necessari alcuni compromessi progettuali.

Il dispositivo attualmente non ha un vassoio per la scheda SIM fisica, ha aggiunto il rapporto, ma il design non è ancora stato finalizzato. Ciò significa che il dispositivo potrebbe basarsi interamente sulla tecnologia eSIM. Negli Stati Uniti, tutti i modelli di iPhone 14, iPhone 15 e iPhone 16 non hanno già un vassoio per la scheda SIM fisica, ma tutti gli iPhone venduti in altri paesi ne hanno ancora uno per ora.

Si dice che il dispositivo abbia un solo altoparlante nell’auricolare, poiché apparentemente non c’è abbastanza spazio per un secondo altoparlante sul bordo inferiore.

Come precedentemente vociferato, si prevede che “iPhone 17 Air” sarà dotato di un modem 5G progettato da Apple , più piccolo e più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai modem Qualcomm utilizzati negli attuali iPhone. Tuttavia, il rapporto afferma che il modem Apple non supporterà l’ultra-veloce mmWave 5G e avrà velocità di dati cellulari complessive inferiori rispetto ai modem Qualcomm.

Non sorprende che il dispositivo avrà anche una “batteria più piccola” rispetto agli attuali iPhone, ma resta da vedere come sarà la durata della batteria.

Un ultimo compromesso riguarda le fotocamere. Il rapporto afferma che “iPhone 17 Air” ha attualmente una “grande sporgenza della fotocamera centrale sul retro” con una singola fotocamera, mentre i modelli iPhone 16 hanno da due a tre fotocamere posteriori.

Si dice che il dispositivo sia nelle prime prove di produzione presso Foxconn. Apple sta apparentemente lottando per adattare una batteria adeguata e alcuni altri componenti allo chassis ultrasottile, ma ha ancora tempo per superare queste sfide.

Le caratteristiche precedentemente vociferate per “iPhone 17 Air” includono un display da 6,6 pollici , cornice in alluminio, chip A19 , Face ID, Dynamic Island, fotocamera posteriore singola da 48 megapixel , fotocamera anteriore da 24 megapixel e 8 GB di RAM per Apple Intelligence.

Il dispositivo dovrebbe essere lanciato a settembre 2025 insieme ai modelli standard iPhone 17 e iPhone 17 Pro, senza iPhone 17 Plus previsto. Il rapporto afferma che i modelli iPhone 17 Pro saranno dotati di una cornice in alluminio , una sporgenza rettangolare per la fotocamera posteriore e altro ancora.

