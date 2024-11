La prima fuga di notizie sul design dell’iPhone 17 Pro afferma un sorprendente ritorno all’alluminio e altro ancora

Secondo Wayne Ma di The Information , l’iPhone 17 Pro e l’iPhone 17 Pro Max di Apple presenteranno “significativi cambiamenti nel design” .

I due modelli di punta ‌iPhone 17‌ saranno i primi iPhone di fascia alta a presentare una cornice in alluminio dalla delimitazione della gamma iPhone in modelli Pro e non Pro. Negli ultimi anni, i modelli ‌iPhone‌ di fascia bassa come iPhone SE e iPhone 16 hanno presentato cornici in alluminio. Fino all’uscita di iPhone 15 Pro, i modelli ‌iPhone‌ di fascia alta presentavano cornici in acciaio inossidabile. Ora, gli iPhone di fascia alta presentano una cornice in titanio, un cambiamento che è stato pubblicizzato come uno degli aggiornamenti chiave di ‌iPhone 15‌ Pro. Con l’introduzione della gamma ‌iPhone 17‌, Apple starebbe pianificando di riportare l’intera selezione di dispositivi all’alluminio.

Anche la parte posteriore dell’‌iPhone 17‌ e dell’‌iPhone 17‌ Pro Max presenterà un nuovo design in parte in alluminio e in parte in vetro. La metà superiore della parte posteriore sarà realizzata in alluminio e presenterà una “protuberanza rettangolare della fotocamera in alluminio anziché nel tradizionale vetro 3D”, mentre la metà inferiore continuerà a essere in vetro per supportare la ricarica wireless. Apple ha introdotto una parte posteriore in vetro per l’‌iPhone‌ con l’‌iPhone‌ 8 e l’‌iPhone‌ X nel 2017, ma prima di allora, tutti gli ‌iPhone‌ tranne l’‌iPhone‌ 3G, l’‌iPhone‌ 3GS e l’‌iPhone‌ 5C avevano una parte posteriore in alluminio. La nuova protuberanza della fotocamera in alluminio dell’‌iPhone 17‌ Pro sarà apparentemente più grande di quella dei modelli precedenti.

Il nuovo design costituirà uno dei cambiamenti visivi più significativi nei modelli di fascia alta di ‌iPhone‌ degli ultimi anni. The Information ha un’eccellente reputazione per le voci accurate su Apple, quindi è molto probabile che l’ultimo rapporto abbia successo. ‌iPhone 17‌ Pro e ‌iPhone 17‌ Pro Max dovrebbero essere lanciati nell’autunno del 2025 insieme a ‌iPhone 17‌ e ‌iPhone 17‌ Air.

VIA