Si vocifera ancora che i modelli iPhone 17 Pro saranno dotati di una fotocamera con teleobiettivo da 48 MP, 12 GB di RAM e altro ancora

Anche se il lancio dei modelli iPhone 17 Pro avverrà a quasi un anno di distanza, l’analista Jeff Pu ha già delineato le sue aspettative per i dispositivi.

In una nota di ricerca con la banca d’investimento Haitong International questa settimana, Pu ha ribadito la sua precedente affermazione secondo cui sia l’iPhone 17 Pro che l’iPhone 17 Pro Max saranno dotati di una fotocamera posteriore Teleobiettivo da 48 megapixel e di una fotocamera anteriore da 24 megapixel. Sia la fotocamera Teleobiettivo che quella anteriore scattano a 12 megapixel sui modelli iPhone 16 Pro.

Si aspetta inoltre che i modelli iPhone 17 Pro siano dotati di 12 GB di RAM, rispetto agli 8 GB dei modelli iPhone 16 Pro. Questo aumento di memoria contribuirebbe a migliorare le prestazioni per Apple Intelligence e il multitasking.

L’analista continua a credere che l’iPhone 17 Pro Max presenterà una “Dynamic Island molto più ristretta”, come risultato dell’adozione da parte del dispositivo di un “metalens” più piccolo per il sistema Face ID. Questa sarebbe la prima riduzione delle dimensioni per la Dynamic Island da quando ha debuttato su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max nel 2022.

Pu ha delineato alcuni dettagli meno sorprendenti che sono apparentemente pianificati per iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, tra cui le dimensioni invariate del display da 6,3 pollici e 6,9 ​​pollici per i dispositivi, rispettivamente. Si aspetta inoltre che i dispositivi abbiano un chip A19 Pro prodotto con lo stesso processo a 3 nm di TSMC utilizzato per il chip A18 Pro.

Si prevede che Apple annuncerà i modelli iPhone 17 Pro a settembre 2025, insieme al normale iPhone 17 e a un nuovissimo e più sottile “iPhone 17 Air”.

