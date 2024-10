ColorOS 15 di OPPO è ora ufficiale ed è fortemente ispirato a iOS

OPPO ha annunciato la sua skin ColorOS 15 basata su Android 15 durante un evento in Cina. L’azienda sta apportando alcune modifiche notevoli all’interfaccia utente questa volta. Una cosa che vedrete molto qui è… iOS, in un certo senso. Questa versione di ColorOS sembra essere fortemente ispirata a iOS .

OPPO ha annunciato ColorOS 15 con nuove animazioni e tanta ispirazione iOS

OPPO ha affermato di aver prestato particolare attenzione alle animazioni. “Aurora e Tidal Engine” sono qui per potenziare le animazioni e le loro prestazioni. Consente alle animazioni di funzionare in parallelo, il che dovrebbe garantire un’esperienza più fluida quando si passa da un’app all’altra.

L’intelligenza artificiale verrà utilizzata per l’elaborazione e la modifica delle immagini, la sintesi dei contenuti e altro ancora

L’intelligenza artificiale sarà maggiormente utilizzata anche in ColorOS 15. La utilizzerai per l’elaborazione e la modifica delle immagini. Per azioni come la rimozione della sfocatura, l’upscaling delle immagini, la rimozione dei riflessi e altro ancora. L’intelligenza artificiale sarà anche in grado di riassumere i contenuti per te e così via.

Se date un’occhiata al video promozionale ColorOS 15 dell’azienda qui sotto, vedrete voi stessi la nuova versione di ColorOS. Sarete in grado di vedere un sacco di influenza che iOS ha avuto su questa versione.

OPPO ha creato un clone di Dynamic Island qui, e una schermata di blocco che è molto personalizzabile, e tuttavia assomiglia a ciò che ha fatto iOS. Sarai in grado di memorizzare più configurazioni della schermata di blocco e parti separate dello sfondo (posizionare la tua immagine sull’orologio, per esempio). L’assistente AI di OPPO ha un’interfaccia simile a Siri, che è un’altra somiglianza qui.

Il lancio inizierà il mese prossimo

ColorOS 15 inizierà a essere distribuito sugli smartphone OPPO il mese prossimo, a novembre. Il lancio inizierà in Cina, ma anche i modelli globali riceveranno questo aggiornamento tra novembre e marzo. La serie OPPO Find X8 verrà fornita con ColorOS 15 preinstallato. Arriveranno il 24 ottobre .