I selfie di Oppo Find X2 Pro sono mediocri secondo DxOMark

Sorprende, in negativo, la valutazione che DxOMark ha fatto della fotocamera anteriore di Oppo Find X2 Pro: parliamo di uno smartphone che per qualche settimana, prima dell’arrivo di Huawei P40 Pro e Honor 30 Pro+, è stato in vetta alla classifica dei migliori camera-phone sul mercato. Invece il giudizio sulla selfie cam del top di gamma è diametralmente opposto.

Oppo Find X2 Pro ha ottenuto 72 punti con la cam frontale, punteggio che tiene in considerazione i 67 ottenuti con le foto e i 79 coi video. Tanto per rendere l’idea, se si escludono Meitu T9, Meitu V6 e Intex Aqua Selfie, sono 36 gli smartphone analizzati da questo punto di vista dal portale francese: Oppo Find X2 Pro si piazza al penultimo posto, in compagnia di Huawei P20 Pro e davanti soltanto ad iPhone X. Un gradino più sopra c’ anche Samsung Galaxy S8, smartphone lanciato più di tre anni fa, mentre la vetta occupata da Huawei P40 Pro è distante anni luce (103 punti).

Tanti i difetti riscontrati da DxOMark quando si provano a scattare dei selfie: dagli artefatti visivi al basso livello di dettaglio in qualsiasi condizione di illuminazione, passando per una resa cromatica non ottimale e una gamma dinamica fortemente limitata. E’ andata decisamente meglio coi video ma ciò non è bastato a salvare la selfie-cam di Oppo Find X2 Pro dalla mediocrità. Clicca qui per leggere l’analisi completa di DxOMark sulla fotocamera anteriore di Oppo Find X2 Pro.