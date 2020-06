Su Oppo A5 2020 e A9 2020 arriva Android 10 (con ColorOS 7)

Gran bella notizia per tutti i possessori di Oppo A5 2020 e A9 2020 che nelle prossime ore dovrebbero ricevere il loro primo major update. Per i due mid-range, che anche in Italia hanno ottenuto un discreto successo, è infatti partito il roll out di Android 10 con personalizzazione software ColorOS 7.

Per il momento si tratta di un rilascio “controllato”: come spesso avviene, l’azienda cinese si assicurerà prima dell’assenza di bug rilevanti, per poi procedere ad un roll out esteso a tutte le unità sparse per il mondo, ovviamente via OTA. Vale la pena ricordare che in questo caso il produttore ha anticipato le tempistiche annunciate ad inizio anno: per entrambi gli smartphone, lanciati nell’ultimo trimestre del 2019, l’arrivo di Android 10 era in programma a luglio inoltrato.

Tante le novità segnalate sui changelog ufficiali, sia su Oppo A5 2020 che su Oppo A9 2020. Si fa così riferimento alla presenza della dark mode a livello di sistema, alle nuove gesture di navigazione, senza dimenticare la nuova sezione Game Space, le funzionalità di Digital Wellbeing, controlli della privacy migliorati e parental control. Insomma, un major update in piena regola.

