HTC U20 5G ufficiale, è il primo smartphone con 5G dell’azienda

Non solo il Desire 20 Pro di cui ci siamo occupati in questo articolo: qualche ora fa è stato ufficializzato anche HTC U20 5G, il primo smartphone dell’azienda taiwanese con supporto alle reti di nuova generazione. Anche in questo caso non è stato comunicato il prezzo, particolare fondamentale visto che stavolta ci troviamo di fronte ad un device di fascia medio-alta e che quindi dovrà far fronte ad una concorrenza temibilissima.

HTC U20 5G si presenta con un display LCD da 6.8 pollici in Full HD+ e con aspect ratio pari a 20:9. A bordo c’è uno Snapdragon 765G (quindi c’è il supporto alla connettività 5G) con scheda grafica Adreno 620; il processore di Qualcomm è accompagnato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB (espandibili) di storage interno.

Sul retro, oltre al sensore per le impronte digitali, è posizionata una quadrupla fotocamera così composta: sensore principale da 48 MP (f/1.8) con stabilizzazione elettronica e possibilità di registrare video in 4K, grandangolare da 8 MP con angolo di visione da 118°, macro da 2 MP e rilevatore di profondità da 2 MP. Sul frontale, integrata nel foro in alto a sinistra, c’è la selfie-cam da 32 MP (f/2.0) con modalità ritratto live e video in Full HD.

Sul fronte connettività da segnalare l’assenza del jack audio da 3.5 mm (ok Bluetooth 5, USB di tipo C e NFC) ottima la batteria da 5.000 mAh che nel caso di HTC U20 5G può contare sul supporto alla Quick Charge 4.0 a 18 W. Android 10 è presente di default, vedremo se in versione stock o meno.