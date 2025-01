Google Pixel 8a: tutto quello che devi sapere

Non più considerato solo un telefono economico, il Google Pixel 8a è entrato con successo nel segmento di fascia media. È il piccolo telefono ideale, adatto all’uso con una sola mano. Resterai sorpreso da quanto sia raffinato il telefono, che surclassa i telefoni Pixel A del passato.

Il Pixel 8a sfoggia un pannello OLED grintoso con una frequenza di aggiornamento scattante di 120 Hz. Come previsto, le fotocamere sono spettacolari, superando i telefoni concorrenti di marchi come Samsung e OnePlus. Per non parlare del fatto che il Pixel 8a supporta anche la ricarica wireless, una funzionalità mai vista prima nella categoria sotto i 500 $.

Nonostante l’aumento di prezzo rispetto ai vecchi modelli A, Pixel 8a continua a offrire un valore folle. Anche le prestazioni non sono una delusione, grazie al chipset di punta Tensor G3 che abbiamo visto su Pixel 8 e 8 Pro. Sebbene ora costi $ 490, il dispositivo è regolarmente in saldo.

Google Pixel 8a è stato annunciato all’inizio di maggio 2024 ed è disponibile in quattro colori: Obsidian, Porcelain, Bay Blue e Aloe Green. Il Bay Blue color acquamarina si distingue perché in precedenza era offerto solo sul Pixel 8 Pro di fascia alta.

Ora che Pixel 8a è disponibile da un po’ di tempo, abbiamo assistito a cali di prezzo permanenti per entrambe le dimensioni di archiviazione. La versione da 128 GB costa ora $ 490 e la variante da 256 GB ha un prezzo di $ 559. Le migliori offerte Google Pixel 8a ti faranno ottenere il telefono a un prezzo più basso, o addirittura gratis, soprattutto se hai un vecchio telefono da permutare.

Google Pixel 8a: Design e display

Il Google Pixel 8a ha ricevuto alcuni confortanti cambiamenti di design nell’ultima iterazione, sfoggiando angoli notevolmente più arrotondati e una texture posteriore composita opaca per un aspetto e una sensazione più premium. Gli angoli più arrotondati lo rendono più comodo da tenere in mano rispetto al più squadrato Pixel 7a , mentre la parte posteriore opaca significa che questo telefono non sarà una calamita per le impronte digitali come lo erano Pixel 6a e 7a.

Il telefono è dotato di un alloggiamento e di una barra della fotocamera in alluminio riciclato al 100%, e quella cornice in alluminio opaco si snoda lungo tutto il telefono. Inoltre, anche il retro in plastica opaca è realizzato al 76% in plastica riciclata e la confezione è al 100% priva di plastica, il che è sempre bello da vedere.

Il Pixel 8a condivide una notevole somiglianza con il Pixel 8, ma è 2 mm più alto e 2 mm più largo di quel telefono. Questo lo rende uno dei telefoni Android più economici e migliori , perfetto per l’uso con una sola mano.

Nella parte anteriore, il Google Pixel 8a ha ricevuto un notevole aggiornamento del display, portando la frequenza di aggiornamento a un fluido 120 Hz. Si tratta di un miglioramento impressionante rispetto al display a 90 Hz del Pixel 7a.

Lo straordinario display Actua AMOLED del Pixel 8a sfoggia fino a 2.000 nit di luminosità massima e 1.400 nit nei contenuti HDR. Il display è dotato di Gorilla Glass 3 sulla parte superiore, che dovrebbe fornire una discreta protezione contro cadute e graffi. Poiché è un display più piccolo rispetto al Pixel 8 più pregiato, la densità di pixel dell’8a è maggiore e di conseguenza le immagini appaiono davvero nitide.

Lo svantaggio è che Google ha abbassato la frequenza PWM, da 360 Hz sul Pixel 7a a 240 Hz sul Pixel 8a. Purtroppo, questo significa che questo non è un buon telefono per le persone sensibili al PWM .

Google Pixel 8a: Fotocamere

Google Pixel 8a utilizza le stesse fotocamere di Pixel 7a, tra cui un sensore principale da 64 MP e un sensore ultragrandangolare da 13 MP sul retro. Anche la fotocamera frontale è da 13 MP. Non è una cosa negativa, dato che quelle fotocamere erano comunque favolose. Inoltre, le nuove funzionalità AI aiutano a fare un ulteriore passo avanti.

Pixel 8a ha un sacco di nuove funzionalità AI che sono state lanciate con la serie Pixel 8 più costosa, tra cui Best Take, Magic Editor e Real Tone for Video. Poiché Pixel 7a ha debuttato con importanti aggiornamenti hardware della fotocamera, ha senso per Google mantenere gli stessi sensori per mantenere bassi i costi. È incredibile che tu ottenga Magic Editor con Pixel 8a, perché è una funzionalità estremamente premium da avere su un dispositivo da $ 500.

Specifiche della fotocamera Pixel 8a Categoria Fotocamera principale Fotocamera ultra-grandangolare Fotocamera frontale Risoluzione 64 MP 13 MP 13 MP Dimensione pixel 0,8 micron 1,12 micron 1,12 micron Apertura ƒ/1,89 ƒ/2.2 ƒ/2.2 Campo visivo 80° 120° 96,5° Ingrandire Digitale fino a 8x N / A Digitale Dimensioni del sensore di immagine 1/1,73 pollici N / A N / A Stabilizzazione Ottico + elettronico Ottico + elettronico N / A Messa a fuoco Rilevamento di fase quadruplo N / A Messa a fuoco fissa Qualità video 4K fino a 60 FPS, Slow-motion fino a 240 FPS 4K fino a 60 FPS, Slow-motion fino a 240 FPS 4K fino a 30 FPS, Slow-motion fino a 240 FPS

Per quanto sarebbe bello vederlo, ovviamente il Pixel 8a non include tutte le funzionalità del Pixel 8 Pro. Non c’è la modalità manuale della fotocamera e non c’è supporto per Video Boost . Se queste sono funzionalità imprescindibili, dovrai spendere un po’ di più per un Pixel 8 Pro o successivo.

Abbiamo messo il telefono a confronto con Pixel 8 Pro e Honor 200 Pro per vedere se riesce a surclassare quei dispositivi più costosi. In alcuni casi, eguaglia la qualità della fotocamera di quei telefoni e risulta carente in altre aree. Tuttavia, questa è la fotocamera migliore e più affidabile che troverai nella fascia di prezzo di $ 500 (o meno), nonostante Pixel 7a.

Google Pixel 8a: specifiche e prestazioni