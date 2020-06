Wondershare Dr. Fone, recuperare dati da iphone oggi è possibile

A tutti noi sarà capitato almeno una volta di cancellare qualche file (foto, video, file audio) o SMS dal nostro cellulare o smartphone senza avere alcuna possibilità di recuperarli. Oggi però (per chi possiede un iPhone) esiste un software capace di analizzare la memoria del dispositivo e di recuperare qualsiasi file cancellato.

Infatti come succede sul pc anche sul telefono un file cancellato non significa che sia irrecuperabile ma grazie ai dei software specifici si può recuperare il file cancellato, tutto o almeno in parte.

Questo è ciò che Dr. Fone – Recupero dati si pone come obbiettivo: il software analizza ogni cella di memoria del telefono e rileva foto, musica e documenti cancellati e ne consente il recupero e salvataggio sul computer.

Gli step da seguire per effettuare correttamente il recupero in modalità diretta sono:

Installazione e avvio del programma

Collegamento dell’iPhone al PC (tramite cavo USB o via WiFi)

Avvio scansione e recupero dei dati selezionati

Il programma è molto semplice da utilizzare e presenta una grafica molto intuibile che permette in pochi click di ottenere il risultato voluto.

Oltre a foto e musica può recuperare molte informazioni dall Iphone:

Password Dimenticata

Jailbreak o ROM modificate

Backup non sincronizzati correttamente

Un altra nota positiva di questo programma è la compatibilità con molti dispositivi della Mela: dal vecchio Iphone 4 al nuovo Iphone 11, compresi Ipad Air 2 e Iphone Touch.

Disponibile sia per Iphone sia per Android qui trovate il link per scaricare il programma dal sito ufficiale