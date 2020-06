Samsung Galaxy Tab A (2018) si aggiorna con le patch di maggio

Da qualche ora è partito il roll out di un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Tab A (2018), apprezzato tablet di fascia media lanciato ormai due anni fa. Si tratta di un update di routine che porta sul device le patch di sicurezza Android relative allo scorso mese di maggio.

La build in questione è la T5090XXU3BTE2/T590OXM3BTE2 ed ha un peso complessivo di poco superiore ai 148 MB. Stando a quanto si legge nel changelog ufficiale, non ci sono ulteriori novità al di là delle già citate patch di sicurezza e delle canoniche operazioni relative alla stabilità e alle prestazioni di sistema.

A tal proposito, è opportuno ricordare che Samsung Galaxy Tab A (2018) non ha ancora ricevuto il major update ad Android 10 (è fermo ad Android Pie) e a questo punto non è neppure scontato che lo riceverà in futuro. Il roll out sta riguardando anche gli esemplari in circolazione in Italia, quindi se non avete ancora ricevuto l’aggiornamento è probabile che nelle prossime ore comparirà la notifica.

A margine di ciò, sottolineiamo che questa mattina il produttore coreano ha fatto partire un update sui recenti Galaxy S20, con a bordo le patch di luglio.

