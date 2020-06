Samsung Galaxy S20 in offertissima a 699 €, venduto e spedito da Amazon

Gran bell’offerta quella che da qualche ora è stata lanciata su Amazon Italia e che vede protagonista uno dei top di gamma più importanti di questa prima metà di 2020. Parliamo ovviamente di Samsung Galaxy S20, proposto sulla popolare piattaforma di e-commerce ad un prezzo ridotto del 25% rispetto a quello di listino.

Più nello specifico, Samsung Galaxy S20 è in offerta a 699 euro (con spese di spedizione incluse). Vale la pena ricordare che parliamo della versione standard dell’ultimo top di gamma, di quella con connettività 4G e con colorazione Cloud Blue. E’ altresì importante sottolineare che l’offerta gode anche dei vantaggi della formula “Venduto e spedito Amazon” che mette al sicuro il compratore sia per quanto riguarda la spedizione che per la qualità del prodotto spedito.

Insomma, è l’occasione giusta per portare a casa un top di gamma di assoluto livello che si contraddistingue per tantissimi dettagli: dal comparto fotografico giudicato tra i migliori in circolazione al bellissimo display Dynamic AMOLED con foro al centro, passando per un hardware senza alcun punto debole (batteria da 4.000 mAh, 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage interno e tanto altro…).

Per approfittare dell’offerta e portare a casa Samsung Galaxy S20 a 699 euro bisognerà completare l’acquisto su questa pagina: Samsung Galaxy S20 Smartphone, Display 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 3 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 8 GB, Batteria 4000 mAh, Hybrid SIM/eSIM, [Versione Italiana], Cloud Blue