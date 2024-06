Vision Pro dovrebbe essere lanciato a livello internazionale subito dopo che Apple presenterà visionOS 2 al WWDC

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, la catena di fornitura di Apple inizierà a spedire le cuffie Vision Pro ai paesi al di fuori degli Stati Uniti entro la metà di giugno.

In un breve post sulla piattaforma di social media X di oggi, Kuo ha affermato che Regno Unito, Francia, Germania, Cina, Giappone e Singapore saranno tra i paesi che inizieranno a ricevere le spedizioni di Vision Pro alla fine di questo mese. Altri paesi che potrebbero far parte di questa ondata di espansione includono Australia, Canada e Corea del Sud, come riportato in precedenza .

Apple potrebbe condividere i dettagli sulla disponibilità internazionale di Vision Pro durante il keynote del WWDC del 10 giugno, insieme a visionOS 2. Si prevede che il visore verrà lanciato nei primi paesi al di fuori degli Stati Uniti prima della fine di luglio .

visionOS 2 includerà più app Apple ottimizzate per le cuffie Vision Pro e risolverà altre “funzionalità mancanti”, secondo Mark Gurman di Bloomberg . L’aggiornamento potrebbe anche introdurre una sorta di funzionalità di monitoraggio della respirazione e aggiungere il supporto di Apple Pencil Pro a Vision Pro , sulla base delle voci degli ultimi mesi.

Apple ha lanciato per la prima volta Vision Pro negli Stati Uniti all’inizio di febbraio .

VIA