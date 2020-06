Ecco quanto potrebbe costare la Xiaomi Mi Band 5 in Europa

Sono passate quasi tre settimane dal lancio dell’attesissima Xiaomi Mi Band 5 (clicca qui per conoscerla meglio) e si attende ancora l’arrivo ufficiale della smartband in Europa. In molti hanno già scelto di comprarla tramite i vari e-commerce asiatici, importandola dalla Cina, ma c’è comunque curiosità per conoscere i dettagli dello sbarco nel Vecchio Continente.

Il particolare che resta ancora avvolto nel mistero è relativo al prezzo di lancio. Ricordiamo che in Cina la Xiaomi Mi Band 5 costa 189 o 229 yuan (a seconda della presenza o meno a bordo del chip NFC), al cambio attuale circa 24 e 29 euro. Ed è importante fare riferimento anche ai 34,99 euro con cui la Mi Band 4 fu lanciata in Europa.

Ebbene, oggi ci ha pensato un noto leaker, Sudhansu Ambhore, a far chiarezza: la Xiaomi Mi Band 5 sarà messa in vendita ufficialmente nel nostro continente a 39,99 euro. La fonte in questione non ha aggiunto ulteriori particolari sulle tempistiche di lancio.

E’ comunque importante sottolineare che si tratterebbe di un piccolo aumento (che comunque non intacca un rapporto qualità-prezzo semplicemente eccezionale) dovuto principalmente a due novità: in Europa la Xiaomi Mi Band 5 arriverebbe non solo col supporto ai pagamenti NFC (prima volta assoluta per la smartband) ma anche con quello all’assistente vocale di Amazon, Alexa.