Amazon svela il braccialetto per la salute e il fitness “Halo” a $ 99,99 per competere con Apple Watch

Amazon ha annunciato oggi “Halo”, un nuovo indossabile con funzionalità di monitoraggio della salute e della forma fisica, riporta The Verge.

Il braccialetto Amazon Halo è costituito da un modulo sensore e da un cinturino che si attacca alla parte superiore. Il sensore contiene un accelerometro, un sensore di temperatura, un cardiofrequenzimetro, due microfoni, una spia LED e un pulsante per accendere o spegnere il microfono. L’Halo offre una durata della batteria di una settimana e una resistenza all’acqua fino a 5 ATM. Il dispositivo è compatibile sia con iOS che con Android, ma non sarà compatibile con altre app per la salute come Apple Health.

A differenza di Apple Watch o Fitbits, il cinturino Amazon Halo non ha uno schermo. Si basa invece su un’app di accompagnamento, senza la possibilità di controllare l’ora, i passi o qualsiasi altra informazione direttamente dal polso. Inoltre non ha GPS, Wi-Fi, connettività cellulare o controllo vocale Amazon Alexa.

Le funzionalità più avanzate di Halo sono sbloccate da un abbonamento in corso, separato da Amazon Prime. L’abbonamento offrirà una selezione di “laboratori” sviluppati dai partner di Amazon. I laboratori sono effettivamente sfide brevi progettate per migliorare aree sanitarie specifiche e incoraggiare le routine.

Halo ha due funzionalità uniche non presenti su “Apple Watch”. Il primo di questi è l’utilizzo della fotocamera del telefono dell’utente tramite l’app Halo per scansioni 3D di tutto il corpo per determinare la percentuale di grasso corporeo. Il secondo è la capacità di ascoltare le emozioni nella voce di un utente e tenere traccia dell’umore.

Le scansioni corporee scattano quattro foto di diversi lati del corpo di un utente, quindi le caricano sui server di Amazon dove vengono combinate in una scansione corporea 3D in grado di calcolare il grasso corporeo.

Il microfono di Halo ascolta il tono della voce di un utente per tutto il giorno e riporta il suo stato emotivo. Rileva il tono, l’intensità, il ritmo e il tempo di una voce e quindi classifica le istanze in “momenti importanti” che gli utenti possono tornare indietro e rivedere. Gli utenti possono disattivare il microfono in qualsiasi momento tenendo premuto il pulsante laterale finché non viene visualizzato un LED rosso lampeggiante.

Il braccialetto è anche in grado di monitorare il sonno, i passi e la salute cardiovascolare, in modo simile ad “Apple Watch”. A differenza di ‌Apple Watch‌, tuttavia, registra l’attività cardio solo su base settimanale anziché giornaliera. L’app offre quindi un punteggio di attività settimanale astratto da tutte queste informazioni.

La fascia Halo può rilevare automaticamente attività come camminare e correre, ma ogni altro tipo di esercizio deve essere inserito manualmente nell’app. La fascia Halo non è inoltre in grado di rilevare cadute, offrire suggerimenti per stare in piedi o avvisare in modo proattivo gli utenti di condizioni cardiache come la fibrillazione atriale. È interessante notare che Amazon ha dichiarato a The Verge di non aver sottoposto il dispositivo alla FDA per alcun tipo di approvazione, inclusa la meno rigorosa classificazione di “autorizzazione FDA” comune a molte altre bande di fitness.