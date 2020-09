Questi telefoni e tablet Android possono riprodurre in streaming contenuti HDR su Netflix

Con un numero sempre maggiore di smartphone e tablet di punta che supportano HDR 10 e versioni successive, l’elenco di dispositivi intelligenti in grado di riprodurre in streaming Netflix in HDR non è così vasto come potresti pensare. Il tuo dispositivo potrebbe avere un display con risoluzione QHD o addirittura 4K, ma se Netflix non lo ha certificato come compatibile con lo streaming HDR, non potrai visualizzare i suoi contenuti con i colori più luminosi e più scuri offerti dall’HDR.

Per accedere ai contenuti HDR, devi essere abbonato al piano Premium a 4 schermi di Netflix che include contenuti UltraHD oltre ad avere la versione più aggiornata dell’app Netflix installata. Come ci si potrebbe aspettare, ci sono anche limitazioni di larghezza di banda; dovrai avere accesso a una connessione Internet con una velocità di download di 25 megabit o superiore.

Per quanto riguarda i telefoni e i tablet in grado di riprodurre in streaming i contenuti di Netflix in HDR, abbiamo l’elenco dei dispositivi compatibili di seguito:

Asus

ROG Phone II

Google

Pixel 3 & 3 XL

Pixel 4 & 4 XL Pixel 4a

Honor

Honor 10 Honor Play

Huawei

Mate 10 Pro

Mate 20

P20 P30

P30 Pro

LG

LG G6

LG G7

LG G7 One

LG Q9 One LG X5

LG V30 & V30S

LG V35

LG V40

OnePlus

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro OnePlus 7T

OnePlus 7T

OPPO

Find X2 Find X2 Pro

Razer

Razer Phone Razer Phone 2

Samsung

Galaxy Fold

Galaxy Note 8

Galaxy Note 9

Galaxy Note 10 & 10 Plus

Galaxy Note 20 & Note 20 Ultra

Galaxy Tab 3

Galaxy Tab S4

Galaxy Z Flip & Flip 5G Galaxy S9 & S9 Plus

Galaxy S10 & S10 Plus

Galaxy S10 5G

Galaxy S10e & S10 Lite

Galaxy S20 & S20 Plus

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S7 & S7 Plus

Galaxy Z Fold 2

Sony

Xperia 1 & 1 II

Xperia XZ Premium

Xperia XZ1 Xperia XZ2

Xperia X2 Premium

Xperia XZ3

TCL

TCL 10 5G

TCL 10 Plus TCL 10 Pro

TCL 10L

Xiaomi

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Lite 5G Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Redmi K20

Xiaomi Redmi K20 Pro

Questi telefoni e tablet Android possono riprodurre in streaming contenuti HDR su Netflix