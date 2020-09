LG Wing sembra totalmente strano, ma ci piace

Samsung sta già sviluppando i suoi smartphone pieghevoli di terza generazione, ma il suo rivale locale, LG, sta prendendo una strada diversa per aggiungere funzionalità multi-display ai suoi telefoni. Abbiamo visto il G8X ThinQ con il suo display aggiuntivo tramite una custodia a ribalta, e ora l’LG Wing sembra essere pronto per il lancio, completo di un secondo display che ruota verso l’esterno per creare un dispositivo a forma di T.

Android Authority ha pubblicato un video (sopra), che può essere solo un leak controllato da LG, dimostrando le sue capacità multi-tasking. Il display principale (verticale) mostra la navigazione a schermo intero, mentre il display ruotato verso l’esterno a destra rivela una chiamata in arrivo e la riproduzione musicale.

In soli 10 secondi, vedere l’LG Wing sfoggiato su una Maserati solleva un mucchio di domande come esattamente come “scompare” il display secondario, a quali altri scopi è adatto, quando verrà lanciato e quanto?

Cosa ne pensate dell’LG Wing? Questa funzionalità multischermo è un passo troppo lontano? Personalmente, sono felice che LG abbia trovato la volontà di provare di nuovo cose nuove, come ha fatto con Flex, G4 e G5 molto tempo fa.