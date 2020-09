Apple continua a guidare il mercato dei dispositivi indossabili, spedendo 29,4 milioni di unità nel secondo trimestre del 2020

Secondo una ricerca condotta da IDC, Apple ha mantenuto la leadership nel mercato globale dei dispositivi indossabili nel secondo trimestre del 2020.

Il mercato dei dispositivi indossabili è cresciuto complessivamente del 14,1% durante il secondo trimestre del 2020, come le AirPods, e al continuo interesse per le metriche di monitoraggio della salute durante la crisi sanitaria globale. I principali fornitori come Apple, Huawei e Xiaomi hanno guadagnato quote di mercato, mentre altri fornitori hanno lottato per attirare nuovi clienti. Fitbit è notevolmente diminuito del 29,2%.

Apple ha spedito 5,9 milioni di dispositivi indossabili in più nel secondo trimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; un aumento del 25,3 per cento. La quota di mercato dei dispositivi indossabili dell’azienda è cresciuta dal 31,1% al 34,2%. Huawei ha seguito un lontano secondo posto, spedendo 18,5 milioni di unità in meno di Apple.

I dispositivi indossabili hanno mostrato una domanda notevolmente più forte rispetto agli smartwatch e ai fitness tracker, crescendo del 32,6% e rappresentando il 60% di tutti i dispositivi indossabili durante il trimestre. Apple ha guidato nuovamente il settore qui, spedendo 23,7 milioni di dispositivi ‌AirPodsod e Beats in totale, seguita da Samsung e Xiaomi.

Apple dovrebbe lanciare nuovi modelli AirPods e Apple Watch Series 6 nell’immediato futuro. I prodotti in arrivo aiuteranno probabilmente Apple a mantenere il suo vantaggio dominante nel mercato dei dispositivi indossabili.