RedMagic 5S è ufficiale: il nuovo gaming-phone già disponibile al pre-ordine

Nei mesi scorsi parlavamo del RedMagic 5G come uno degli smartphone più economici sul mercato con a bordo lo Snapdragon 865. Nubia rinnova ulteriormente la sua linea di gaming-phone, lancia RedMagic 5S, conferma l’ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi prodotti e lancia il guanto di sfida definitivo a Lenovo e Asus.

Lo smartphone è stato ufficializzato da poche ore, le novità rispetto al predecessore non sono tantissime a dire il vero; la scheda hardware è comunque degna di nota per diversi particolari davvero appetitosi. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

La scheda tecnica di RedMagic 5S, gaming-phone per eccellenza

RedMagic 5S arriva con un display AMOLED con diagonale da 6.65″, con risoluzione in Full HD+; più di preciso è di 1.080 x 2.340 px, ciò vuol dire che l’aspect ratio è allungato fino a 19,5:9. Le dimensioni totali sono ovviamente generose, si arriva a 168,56 x 78 x 9,75 mm per un peso complessivo di 218 g. Il display, peraltro, può vantare anche il refresh rate a 144 Hz che può contare su un’interessante funzionalità, la Touch Choreographer: grazie ad essa, lo smartphone riuscirà a regolare in autonomia la frequenza d’aggiornamento ideale a seconda della tipologia di gioco. Per intenderci, se si avvia una sessione su uno dei giochi dei migliori siti italiani di poker, quindi senza un particolare dispendio dal punto di vista grafico, il refresh rate verrà abbassato automaticamente ai 120 Hz, riducendo quindi i consumi. Da segnalare anche la presenza del sensore per le impronte digitali, integrato al di sotto dello schermo.

Confermatissimo, e non poteva essere altrimenti, lo Snapdragon 865. Il processore firmato Qualcomm comprende anche la scheda grafica Adreno 650 mentre è accompagnato da 3 possibili quantitativi di memoria RAM: 8, 12 e, udite udite, 16 GB. Lo storage interno, di tipo UFS 3.1, arriva a 128 o 256 GB, quantitativo sufficiente per scaricare ed eseguire in scioltezza anche le app più “pesanti”.

Andiamo a dare un’occhiata anche al comparto fotografico di RedMagic 5S. Sul retro sono piazzate tre fotocamere, in verticale, al centro e all’interno dell’ormai iconica striscia che arriva fino alla parte inferiore e che contiene anche il nome dello smartphone: sensore principale da 64 MP (è un Sony IMX686 da 64 MP con apertura f/1.8), ultra-grandangolare da 8 MP e angolo di visione da 120 gradi e macro da 2 MP. La selfie-cam arriva invece ad una risoluzione di 12 MP.

RedMagic 5S, come ogni gaming phone che si rispetti, può contare su un’ottima batteria da 4.500 mAh, peraltro accompagnata dalla ricarica rapida a 55 W. C’è il supporto al 5G, così come agli standard WiFi 6 e Bluetooth 5.1. Non mancano jack audio da 3.5 mm e la porta USB di tipo C, così come Android 10 di serie con personalizzazione software RedMagic OS. A tal proposito, vale la pena ricordare alcuni miglioramenti del Game Space, lo spazio a disposizione dei giocatori dove vengono salvate le impostazioni personalizzate oltre ovviamente a tutte le informazioni relative alle proprie sessioni di gioco.

Tra le particolarità pensate per rendere perfetta l’esperienza di gioco sottolineiamo gli Shoulder Triggers a 320 Hz, sul lato destro, la Active Liquid-Cooling con Turbo Fan 3.0 per abbassare le temperature dello smartphone e la Ice Dock che può essere montata sul retro (è una ventola fisica) e che consentirà una maggiore dissipazione del calore.

Prezzi e disponibilità di RedMagic 5S

RedMagic 5S può essere pre-ordinato già da oggi, sul sito web ufficiale, mentre le vendite partiranno il 2 settembre. In Europa saranno lanciate ufficialmente le varianti da 8+128 GB (colorazione Sonic Silver) e da 12+256 GB (Pulse), costeranno 579 e 649 euro (Ice Dock non di serie, costa 44.90 euro). In Cina, sempre nella colorazione Pulse, è disponibile anche la versione da 16+256 GB a 4.999 yuan che, al cambio attuale, fanno circa 610 euro.