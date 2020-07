Ufficiale, l’Unpacked di Samsung si terrà il 5 agosto: arrivano Galaxy Note 20 e altre novità

Con un video teaser, che troverete a fine articolo, Samsung ha ufficializzato la data del suo tradizionale evento Unpacked estivo. Come nelle previsioni, il colosso coreano anticiperà di qualche giorno il suo appuntamento che si terrà, in forma virtuale, il prossimo 5 agosto alle 16, ora italiana.

Il filmato in questione offre due immediati spunti di discussione. Il primo è relativo alla S-Pen, cui si fa chiaro riferimento ad inizio del video e che resta il tratto distintivo della gamma Galaxy Note. Il Note 20, assieme alla sua variante Ultra, sarà il protagonista principale dell’evento. Del futuro top di gamma si sta parlando tanto in questi giorni, anche grazie ad un piccolo scivolone dello stesso produttore coreano che ha mostrato per errore alcune immagini del posteriore (clicca qui per saperne di più).

Proprio in quell’occasione è stata di fatto svelata la colorazione Mystic Bronze, tonalità che somiglia molto a quelle scelte nel filmato per il save the date. Un’ulteriore conferma, quindi, sulla veridicità di quelle immagini.

Vale la pena ricordare che durante l’Unpacked del 5 agosto dovrebbero essere presentati anche la versione 5G del Samsung Galaxy Z Flip e il Galaxy Z Fold 2, seconda generazione del pieghevole che sarà caratterizzata da dimensioni più grandi di entrambi i display.