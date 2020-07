Samsung Galaxy Note 20, pubblicati (per errore?) i render ufficiali

Per qualche ora sono rimasti online un paio di render del futuro Samsung Galaxy Note 20, in un’elegantissima colorazione in bronzo. Al contrario di quanto solitamente ci troviamo a commentare, stavolta non è nessun leaker ad aver fatto trapelare le immagini: lo stesso produttore ha infatti pubblicato, chissà se davvero per errore, i render che trovate in basso sulle versioni russa, cinese ed ucraina del suo sito web ufficiale.

Insomma, uno svarione che comunque non ha mostrato il Samsung Galaxy Note 20 per intero, ma soltanto nella parte superiore del retro. Si è così avuta conferma sulla presenza di una tripla fotocamera posteriore che, lo ricordiamo, dovrebbe essere caratterizzata da un sensore principale da 108 MP, da una lente periscopica da 13 MP e un ultra-grandangolare da 12 MP.

Interessante anche l’abbinamento cromatico completo con la S-Pen (attesa quest’anno con diverse nuove funzionalità), resta da capire se davvero le differenze hardware tra la versione standard di Samsung Galaxy Note 20 e quella Plus, o Ultra, siano così marcate così come si vocifera. Una differenza tra i due modelli potrebbe essere la frequenza d’aggiornamento del display, attesa a 120 Hz soltanto sul Note 20+.

Ricordiamo anche che Samsung Galaxy Note 20 sarà protagonista dell’evento Unpacked in programma ad inizio agosto in cui verranno svelati anche i vari Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Fold 2 e probabilmente Galaxy Watch 3.