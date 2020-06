Samsung Galaxy Note 20 Plus, nuovi indizi sul design

Manca ormai poco più di un mese all’Unpacked di inizio agosto in cui Samsung alzerà il sipario su una serie di nuovi dispositivi. La parte del leone la farà ovviamente il Samsung Galaxy Note 20 assieme alle sue versioni Plus e (forse) Ultra.

Oggi è IceUniverse a regalare ulteriori indizi su quello che sarà il design del Galaxy Note 20+. Il noto leaker ha infatti fornito una carrellata di immagini di una custodia (non ufficiale) del futuro top di gamma. Sono tanti gli spunti di discussione, a partire ovviamente dal modulo fotocamera che, oltre a sembrare meno sporgente rispetto alla precedente generazione, conferma la presenza di quattro sensori (oltre ovviamente al flash LED).

Interessante anche notare il cambio di posizione dello slot per la S-Pen, che viene spostato a sinistra, in basso; nella parte inferiore spazio anche a USB-C, speaker audio e microfono. I pulsanti fisici sono situati sul frame laterale destro. Non va comunque dimenticato che si tratta di una custodia di terze parti e che non è certo rispecchi il design finale di Samsung Galaxy Note 20 Plus (potrebbe trattarsi anche di un prototipo).

Vale la pena sottolineare che mai come quest’anno si prevedono corpose differenze tra estetica e hardware delle versioni “standard” e “plus”, a partire dal display (piatto e con refresh rate a 60 Hz sul Note 20, curvo ai lati e a 120 Hz sul Plus).