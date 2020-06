Passione carte: i migliori giochi per iOS e Android

Amate giocare con le carte e in compagnia ma non volete rinunciare alle comodità tecnologiche offerte da smartphone e tablet? Questo è il posto che fa per voi. In tempi recenti Apple Store e Play Store hanno salutato l’arrivo di decine e decine di giochi di carte, più o meno tradizionali. E per districarsi in questo mare magnum di app, dopo aver parlato dei migliori giochi sportivi e di quelli di lotta, abbiamo selezionato i migliori tra i grandi classici e i titoli più moderni.

Iniziamo la nostra lista con uno dei best seller di maggior successo degli ultimi anni, ovvero Hearthstone. Sono in pochissimi quelli che non hanno mai sentito parlare del titolo di Blizzard, entrato in breve tempo anche nel mondo degli esports, ma è arrivato il momento di rimediare. Uscito nel 2014, ha raccolto fin da subito schiere di appassionati in tutto il pianeta grazie alle numerose modalità di gioco, a un gameplay facile da padroneggiare e allo stesso tempo ricco di sorprese. Una volta scaricato dovremo vestire i panni di uno degli eroi di Warcraft e sfidare avversari sparsi in tutto il mondo sfruttando magie, evocazioni, armi e abilità. Tra i punti di forza ci sono i costanti aggiornamenti con nuovi set di carte sempre disponibili e strategie tutte da scoprire.

Restiamo nel mondo delle carte collezionabili per parlare di Shadowverse, titolo multiplayer che spicca per la cura delle animazioni e del comparto narrativo e per la bellezza delle battaglie online. Sviluppato e prodotto da Cygames, Shadowverse permette di scegliere il proprio set di carte tra difensori, magie e amuleti. E ognuna di esse, insieme alla possibilità di vestire i panni di otto classi di eroi diverse, consente di attuare strategie di gioco sempre diverse. Intuitivo, sempre aggiornato e ricco di tornei ed eventi, il titolo giapponese offre anche un avvincente modalità storia ed è destinato a far parlare di sé per molto tempo.

È arrivato il momento di fare un piccolo passo indietro per tornare a concentrarci sui grandi classici. Tra le più recenti novità spicca Fun2play, ultimo gioco lanciato da PokerStars con al centro il mondo del Texas Hold’em. Fun2play, però, non è il tradizionale titolo di poker. Una volta creato il nostro avatar, infatti, dovremo imparare le regole base e iniziare la scalata verso la Hall of Fame mondiale. Il tutto passando attraverso sfide in uno contro uno, tornei online e leghe personalizzate che permettono di salire le graduatorie di rendimento. Un titolo, quello della Casa della Picca Rossa, che unisce in maniera innovativa carte e giochi manageriali.

Per i nostalgici sono due i giochi da avere assolutamente: Spider Solitaire e Uno and Friends. Il primo è la rivisitazione del classicissimo solitario presente in tutte le prime versioni di Windows con due novità, la possibilità di cambiare l’ultima mossa effettuata e quella di vedere la carta scelta piazzarsi al posto giusto con un semplice tap. Il secondo è la versione digitale di Uno e permette di sfidare gli amici e di organizzare veri e propri tornei. In più ci sono anche degli eventi settimanali con premi in palio da vincere e una classifica da scalare a rendere più vario il divertimento.

Restiamo nel mondo della nostalgia per parlare di Teppen, ovvero il gioco di carte collezionabili con protagonisti gli eroi delle storiche saghe Capcom. Dotato di un interessante sistema di gioco in grado di combinare tempo reale e turni, Teppen è allo stesso tempo intuitivo e complesso. All’inizio non sarà facile trovare il giusto equilibrio tra la composizione del mazzo e il tempismo necessario per capire quando utilizzare poteri speciali dei personaggi, carte azione e carte unità, ma una volta capito il meccanismo arriveranno ore e ore di divertimento garantito. E poi tra i personaggi selezionabili ci sono X e Zero di Mega Man, Ryu e Chun-Li di Street Fighter, Dante di Devil May Cry e Albert Wesker di Resident Evil. Impossibile non averlo.