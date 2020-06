Google Pixel 4a certificato dalla FCC: speranze per un arrivo a luglio?

Google Pixel 4a è protagonista indiscusso del “giallo” di inizio estate: quando verrà lanciato? Sono vere le voci di una cancellazione definitiva del progetto? Lo vedremo in estate o ad autunno inoltrato? Nelle ultime settimane le voci sulla versione economica dell’ultimo top di gamma di Mountain View si sono rincorse in modo frenetico. Ad oggi lo scenario ritenuto da molti come il più probabile indica una presentazione programmata a luglio, con arrivo sul mercato previsto soltanto per fine estate o inizio ottobre.

Insomma, ci sarà ancora da aspettare anche se le notizie odierne potrebbero far pensare ad un’accelerata: Google Pixel 4a ha ricevuto la certificazione FCC, dettaglio che indicherebbe, appunto, un arrivo immediato dello smartphone.

L’ente statunitense ha inserito nel proprio database un device con model number G025J, chiaro indizio sul fatto che si tratti proprio del Pixel 4a visto che il Pixel 4 è contrassegnato dalla sigla G020.

Intanto i due e-commerce francesi che avevano messo a listino Google Pixel 4a (ne abbiamo parlato in questo articolo qualche giorno fa) hanno rimosso il prodotto: insomma, anche stavolta si va in direzione opposta a quella indicata dalla certificazione FCC. Che, per inciso, conferma il mancato supporto a Porject Soli (comunque preventivato vista l’assenza del notch).