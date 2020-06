Samsung Galaxy S20 anticipa tutti, già in distribuzione le patch di luglio

Samsung si conferma in uno stato di grazia sul fronte aggiornamenti software: anche questa volta il colosso coreano batte tutti sul tempo e porta sul suo ultimo top di gamma, il Samsung Galaxy S20, le patch di sicurezza Android relative al mese di luglio 2020.

E’ ormai divenuta una bella abitudine quella degli update in netto anticipo rispetto alla concorrenza e stavolta l’aggiornamento è reso ancora più interessante dalla presenza di alcune novità relative al comparto fotografico. Prima, però, va riportato qualche dato tecnico: la build in questione è la G98xNKSU1ATFD, riguarda tutti e tre i modelli principali della serie (versione standard, Plus e Ultra, la “x” nella build è sostituita dal valore relativo ad ogni modello) ed ha un peso di circa 386 MB.

Dicevamo delle novità per il comparto fotografico: nel changelog ufficiale si fa riferimento a miglioramenti per quanto riguarda lo zoom e la stabilizzazione durante la registrazione video. A chiudere il cerchio ci pensa un ulteriore aggiornamento per l’app Voice Recording che da oggi supporta anche i microfoni bluetooth.

L’update è partito per il momento nella sola Corea del Sud ma nei prossimi giorni coinvolgerà anche i Samsung Galaxy S20 europei.

