Spuntano le possibili specifiche di Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Mentre tanti appassionati attendono con curiosità l’arrivo ufficiale di OnePlus Nord (previsto il 21 luglio), non va dimenticato che in tema di mid-range con “aria” da top di gamma l’azienda cinese dovrà senza dubbio fare i conti con Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Parliamo, per chi ancora non lo sapesse, della versione economica del flagship lanciato ad inizio anno, per intenderci il successore diretto del Galaxy S10 Lite che tanto successo ha riscosso anche in Italia.

Ebbene, su Twitter, tramite un post di un leaker per la verità non conosciutissimo, sono trapelati alcuni dettagli della scheda tecnica del device. Che, sottolineiamolo subito, si preannuncia particolarmente interessante.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition, udite udite, arriverebbe con Snapdragon 865 a bordo: insomma, niente 855 o 765G, il colosso coreano sceglie di portare il chip più evoluto di Qualcomm (almeno fino a ieri, visto che stamattina è stato presentato l’865+, clicca qui per saperne di più). Sarebbe una novità assoluta per un device di questo tipo, senza dimenticare un display SuperAMOLED in Full HD+, con frequenza d’aggiornamento che però si fermerebbe a 60 Hz.

Altre indicazioni sono arrivate anche su fotocamera (il sensore principale dovrebbe essere un ISOCELL GN1 con risoluzione da 50 MP) e tempistiche d’arrivo (settembre-ottobre).