Huawei P Smart 2019 si aggiorna ancora, ecco le patch di giugno

A distanza di qualche mese dall’arrivo della EMUI 10 basata su Android 10 (anche in Italia), Huawei P Smart 2019 torna ad aggiornarsi. In entrambi i casi gli update fanno rumore considerato che parliamo di uno smartphone “low-cost” ma che riesce a mantenersi in vista ormai da mesi grazie al supporto software davvero invidiabile.

Ebbene, nelle ultime ore è partito il roll out di una nuova versione del firmware, che passa alla EMUI 10.0.0.197. Come si evince dal changelog ufficiale, il peso complessivo del download (disponibile via OTA) è di circa 117 MB. Non si segnalano particolari novità al di là delle canoniche ottimizzazioni a livello di prestazioni, decisamente più rilevante la presenza a bordo delle patch di sicurezza Android relative allo scorso mese di giugno. Sono due le vulnerabilità che erano state ritenute critiche dal bollettino di Huawei, 12 altamente pericolose: tutte, ovviamente, sono state risolte.

Per il momento non arrivano feedback dagli utenti italiani ma l'arrivo del nuovo aggiornamento su Huawei P Smart 2019 con le patch di giugno non tarderà di certo a varcare anche i nostri confini. Per chi non lo ricordasse, parliamo di uno smartphone con display da 6.2″, con Kirin 710 a bordo (più 3 GB di RAM e 64 GB di storage interno) e con doppia-fotocamera posteriore.