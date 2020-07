Samsung rilascia Teaser per Galaxy Unpacked Event il 5 agosto

Samsung ha in programma un evento virtuale “Unpacked” la prossima settimana, mercoledì 5 agosto. Per creare entusiasmo per l’evento, oggi Samsung ha rilasciato un video teaser che mostra le sagome dei prodotti che rivelerà la prossima settimana.

I prodotti in questione sembrano essere i nuovi smartphone Samsung, come il Galaxy Note 20, un nuovo tablet e stilo, nuovi Galaxy Buds e un nuovo smartwatch. In genere Samsung presenta nuovi prodotti in occasione degli eventi di agosto, lo scorso anno con l’annuncio del Galaxy Note 9, Galaxy Watch, Galaxy Home Speaker e Wireless Charger Duo.

Dei nuovi prodotti 2020 che potrebbero essere annunciati, uno che è stato visto in perdite è il Galaxy Buds Live. Questo accessorio è un paio di cuffie auricolari Bluetooth con supporto per la cancellazione del rumore e una durata della batteria di 4,5 ore. Si ritiene che le cuffie competano con AirPods Pro, anche se hanno ridotto il prezzo di Apple a $ 169.

Rumors dicono che che il Samsung Galaxy Tab S7 includa un processore Snapdragon 865, uno schermo LCD da 11 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una batteria da 8.000 mAh. Ci saranno una fotocamera frontale da 8 megapixel e una fotocamera posteriore da 12 megapixel e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile.

Se sei interessato a vedere la presentazione ufficiale dei prodotti, l’evento Galaxy Unpacked di Samsung verrà trasmesso in streaming in diretta sul sito Web dell’azienda alle 10:00 ET.