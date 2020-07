Apple TV + vince gli Emmy per “Ghostwriter” e “Peanuts in Space”

La 47a edizione degli Emmy Awards annuali è stata svelata domenica sera durante una cerimonia virtuale, in onore della programmazione per bambini, stile di vita e animazione.

“Ghostwriter” e “Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10” hanno vinto l’Emmy Daytime. Mentre Apple è stata nominata per 17 premi in totale, otto erano per “Ghostwriter”.

“Ghostwriter” è un remake della serie PBS originale degli anni ’90. Segue la storia di un gruppo di bambini che scoprono un fantasma in una libreria di quartiere, mentre continuano a risolvere misteri legati alla finzione.

“Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10″ celebra il 50 ° anniversario dello sbarco sulla luna, dato che dà uno sguardo affettuoso e spensierato alla NASA e agli amati personaggi di Peanuts di Charles M. Schulz.

Amazon Prime Video, HBO e Netflix hanno vinto sei Emmy ciascuno, ma Disney ha vinto la maggior parte di qualsiasi rete con un totale di nove. Il primo Emmy di Apple è stato premiato nella categoria Primetime per “Carpool Karaoke” nel 2018.