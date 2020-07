Presunte immagini dei display per iPhone 12,4 da 5,4 pollici su Weibo

Le immagini sono emerse sulla piattaforma di social media cinese Weibo durante il fine settimana, con la pretesa di mostrare pannelli per l’imminente lineup “iPhone 12” di Apple. Le immagini sono anche apparse brevemente su Slashleaks prima di essere rimosse lunedì.

Abbiamo sentito voci contrastanti sulla dimensione della tacca su questi nuovi dispositivi “iPhone 12‌”.

L’analista di Apple Ming-Chi Kuo e Bloomberg credono che almeno un nuovo “iPhone” nel 2020 presenterà un obiettivo per fotocamera frontale più piccolo per un rapporto schermo / cornice migliorato, che alla fine si tradurrà in una tacca più piccola nella parte anteriore.

Le immagini trapelate che descrivono ‌iPhone 12‌ hanno anche raffigurato una tacca che è circa 1/3 più piccola della tacca corrente su iPhone. Nel frattempo, i presunti schemi “iPhone 12” emersi in aprile hanno suggerito che Apple implementerà una tacca più piccola integrando l’altoparlante anteriore per il dispositivo nella cornice. Il layout hardware aggiornato presenta anche i sensori di luce ambientale e di prossimità spostati in una posizione più centrale all’interno del sistema di telecamere TrueDepth.

Tuttavia, altre presunte immagini CAD trapelate hanno suggerito che i nuovi dispositivi Apple avranno le stesse dimensioni della tacca e il layout della fotocamera a tripla lente che si trovano sull’attuale serie iPhone 11 Pro.

Le immagini CAD di iPhone non rilasciati condivise online vengono generalmente presentate come progetti ufficiali trapelati dalle fabbriche di produzione, ma spesso sono realizzate dagli stessi case maker per prevedere la progettazione di dispositivi non rilasciati.

Secondo il Wall Street Journal, Apple prevede di lanciare la sua gamma “iPhone 12” nel 2020, ma la produzione di massa sui dispositivi sarà ritardata di circa un mese.

Il fornitore di Apple Broadcom ritiene che i modelli “iPhone” del 2020 saranno posticipati di diverse settimane e verranno lanciati più tardi del solito in autunno.