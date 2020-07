Telegram ora supporta le miniature dell’elenco chat, la condivisione di file da 2 GB e più account sul desktop

Negli ultimi mesi, Telegram ha ricevuto diverse funzionalità tra cui un editor di video e GIF, cartelle di chat e molto altro.

Un altro importante aggiornamento di Telegram Messenger è ora in fase di lancio e offre un nuovo supporto per i video al posto di un’immagine del profilo, mini anteprime per contenuti multimediali in chat, statistiche di gruppo, condivisione di file fino a 2 GB e supporto per più account su app desktop.

A febbraio, Telegram ha aggiornato la funzione Persone nelle vicinanze per aiutarti a incontrare persone nella vita reale. Con l’ultimo aggiornamento, Telegram aggiunge nuovi adesivi animati che possono essere utilizzati per iniziare una conversazione invece di iniziare con un imbarazzante “Ciao”. La funzione ti dirà anche della distanza stimata dall’altro contatto. Per renderti visibile, vai su Impostazioni> Contatti> Trova persone nelle vicinanze, quindi tocca “Rendi visibile me stesso”.

Telegram ora ha una nuova opzione per archiviare automaticamente le chat provenienti da non-contatti. La funzione può essere abilitata da Impostazioni> Privacy e sicurezza.

Successivamente, il messenger riceve mini miniature per le immagini ricevute tramite chat. Sebbene sia già possibile premere a lungo una chat per visualizzare l’anteprima di nuovi messaggi senza aprire la chat, la funzione di mini miniature consente di risparmiare il problema anche di premere a lungo.

Per gli amministratori di gruppo, Telegram sta aggiungendo una funzione di statistiche di gruppo che mostrerà le attività, il tasso di crescita del gruppo con l’aiuto di grafici colorati. Mostra anche i membri principali del gruppo ordinati per numero di messaggi e lunghezza media dei messaggi. Perché questa funzione sia attiva, un gruppo deve avere almeno 500 membri.

Tra le altre piccole aggiunte a Telegram ci sono i nuovi strumenti di ritaglio e rotazione dei video, una nuova interfaccia utente del lettore musicale, un effetto pelle soft per immagini o video ripresi con la fotocamera frontale, emoji animati aggiuntivi e infine il supporto per più account sulle app di Telegram per Windows o macOS.