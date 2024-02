I 7 smartphone più venduti lo scorso anno erano tutti iPhone

I modelli iPhone di Apple hanno dominato la top 10 degli smartphone più venduti nel 2023, con solo i dispositivi Samsung di fascia media nella lista, secondo il Global Monthly Handset Model Sales Tracker di Counterpoint Research .

Apple ha conquistato tutte le prime sette posizioni: una novità assoluta per l’azienda. I modelli di iPhone 14 sono stati i primi tre della serie destinata a diventare lo smartphone più venduto del 2023, con Stati Uniti e Cina che rappresentano la metà delle vendite. Il modello ha contribuito per il 19% alle vendite totali di ‌iPhone‌ per il 2023.

L’ iPhone 13 è arrivato quarto, in gran parte grazie alla popolarità in Giappone e India, mentre i modelli iPhone 15 hanno conquistato il quinto, sesto e settimo posto, con l‘ iPhone 15 Pro Max il modello più venduto della nuova gamma Apple, nonostante il suo lancio relativamente tardivo nel settembre dello scorso anno. Dal rapporto del tracker:

Le vendite totali di Apple sono rimaste stabili nel 2023 anche se i principali concorrenti sono diminuiti. Questa stabilità è stata in parte dovuta a una spinta significativa da parte dei mercati emergenti come l’India, il Medio Oriente e l’Africa (MEA). Nel 2023, l’India è diventato il quinto mercato di smartphone a superare i 10 milioni di unità di iPhone vendute in un solo anno, evidenziando la crescente importanza del mercato per Apple. Questi fattori hanno contribuito a far sì che le vendite della serie iPhone 15 corrispondessero alle prestazioni della serie iPhone 14 nel 2022.

I dispositivi economici della serie A di Samsung hanno occupato l’ottava, la nona e la decima posizione, grazie alla loro forte proposta di valore, ma nessuno dei telefoni Galaxy premium di punta dell’azienda coreana è nemmeno entrato nella lista.

La ricerca di Counterpoint conferma i dati precedenti della società di ricerche di mercato IDC , che mostravano che Apple ha superato Samsung come principale produttore globale di smartphone nel 2023, spedendo per la prima volta più telefoni all’anno di Samsung.

