Come gestire i tablet e i contenuti digitali Amazon Kindle

Se ami leggere, potresti avere un sacco di libri Kindle che hai letto nel corso degli anni. Sono passati sedici anni da quando Amazon ha lanciato il Kindle nel 2007. Da allora, è diventato il dispositivo di riferimento per la lettura elettronica, essendo uno dei migliori lettori di e-book . Tuttavia, tenere traccia dei tuoi dispositivi e libri Amazon Kindle principali utilizzando l’app Kindle sul tuo telefono Android può essere difficile.

Amazon ti copre e puoi gestire tutto in un unico posto. Puoi eliminare i libri che non desideri, inviarli a dispositivi diversi, scaricarli sul tuo computer o restituirli se presi in prestito. È semplicissimo e conveniente.

Gestisci il tuo e-reader Amazon Kindle o il tablet Fire Gestire il tuo Kindle e i suoi contenuti è semplice. Ti mostriamo come. Vai su Amazon sul Web e accedi con i dettagli del tuo account. Espandi Account ed elenchi in alto e seleziona Account Scorri fino a Gestisci contenuti e dispositivi Fai clic su Dispositivi nella parte superiore della pagina, fai clic su Kindle e seleziona il nome di quello che stai cercando.

Da qui puoi modificare il nome del tuo dispositivo e il tuo indirizzo e-mail Kindle. Sul lato destro di questa visualizzazione, hai tre opzioni:

Annulla registrazione: rimuove il Kindle dal tuo account se non lo possiedi più.

rimuove il Kindle dal tuo account se non lo possiedi più. Imposta come dispositivo predefinito: mostra questo Kindle in cima all’elenco quando decidi dove inviare i libri appena acquistati.

mostra questo Kindle in cima all’elenco quando decidi dove inviare i libri appena acquistati. Visualizza contenuto dispositivo: visualizza tutti gli e-book e gli audiolibri attualmente archiviati sul Kindle.

Gestisci e-book, audiolibri, documenti, video e altro ancora del tuo Kindle

Per gestire i tuoi contenuti Kindle, vai alla pagina gestisci i tuoi contenuti e dispositivi e fai clic su Contenuti nella barra degli strumenti. Puoi vedere i contenuti digitali acquistati, come e-book, audiolibri, app, video e altro ancora. Usiamo gli e-book in questo esempio.

Fai clic su Vedi (x) titoli sotto Libri, dove (x) è il numero di libri nella tua libreria. Puoi ordinare i libri nella tua libreria Kindle per titolo, autore o data di acquisto. Se conosci il nome del libro, digitalo nella barra di ricerca nell’angolo in alto a destra per trovarlo rapidamente.

Utilizzando le caselle accanto a ciascun libro, puoi selezionare più libri per:

Consegna al tuo dispositivo: visualizza un elenco dei tuoi dispositivi registrati e ti consente di scaricare libri o eliminarli dal tuo dispositivo. Kindle, tablet Fire e qualsiasi telefono Android, iPhone o iPad con l’app Kindle installata e connesso al tuo account Kindle.

Eliminare

segna come letto

segna come non letto

Aggiungi alla libreria

Rimuovi dalla libreria

Aggiungi alle raccolte

Se stai lavorando con un e-book specifico, ciascuno ha diverse opzioni:

Consegna o rimuovi dal dispositivo: visualizza un elenco dei dispositivi registrati e consente di aggiungere o rimuovere da essi il titolo selezionato. segna come letto Restituisci questo libro: se questo titolo proviene da un servizio in abbonamento come Kindle Unlimited, viene visualizzato questo pulsante per consentirti di restituirlo. Altre azioni (menu a discesa): Elimina: rimuove il titolo dal tuo account. Scarica e trasferisci tramite USB: trasferisce il libro su un Amazon Kindle connesso tramite USB. Cancella l’ultima pagina letta: cancella i tuoi progressi in modo da poter leggere il libro da zero. Leggi ora: apre il libro sul PC nell’app Kindle. Aggiungi o rimuovi dalla raccolta: aggiunge il libro a una raccolta esistente nella tua libreria o ne crea una nuova. Acquista audiolibro Audible: consente di acquistare l’audiolibro del titolo selezionato. Dettagli ordine: visualizza le informazioni sull’ordine a partire dal momento in cui hai acquistato il titolo. Regala ora: ti consente di pagare il libro una seconda volta e di inviarlo a un amico tramite il suo indirizzo email. Presta questo: presta il libro acquistato a un amico tramite il suo indirizzo email. Perdi l’accesso al libro per quattordici giorni mentre il tuo amico lo legge. Gestisci libreria di famiglia: aggiunge o rimuove il titolo dalla libreria condivisa quando è configurata una libreria di famiglia sul tuo account Amazon.



