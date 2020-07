Ordinati Display LG per la fornitura di 20 milioni di pannelli OLED per ‘iPhone 12’ da 6,1 pollici

Si prevede che Apple lancerà una gamma di iPhone completamente OLED quest’anno e, sebbene Samsung sia in grado di fornire la maggior parte dei pannelli OLED, secondo quanto riferito LG Display è in procinto di beneficiare maggiormente della domanda aggiuntiva, con un volume degli ordini di Samsung leggermente aumentato negli anni precedenti.

Dei quattro nuovi modelli in arrivo quest’anno, le indiscrezioni indicano che Samsung fornirà i display per tre modelli: il modello entry-level ‌iPhone 12‌ da 5,4 pollici e i modelli “PiPhone 12‌‌ Pro” da 6,1 pollici e 6,7 pollici. Secondo quanto riferito, Samsung sta pianificando di spedire 30-35 milioni di display per il modello da 5,4 pollici e 15-20 milioni di display per ciascuno dei modelli di fascia alta da 6,1 pollici e 6,7 pollici. Nel frattempo, LG Display dovrebbe fornire 20 milioni di display per il modello di fascia bassa da 6,1 pollici.

Il contributo di LG Display è cinque volte il volume dell’anno precedente, secondo un nuovo rapporto Nikkei. Questa è una grande notizia per una divisione che ha subito sei perdite trimestrali consecutive e LG Display ritiene che questo migliorerà considerevolmente le sue finanze nella seconda metà dell’anno quando le sue fabbriche di pannelli OLED inizieranno a funzionare a pieno regime.

È anche una notizia positiva per Apple in quanto mira a diversificare i fornitori dopo aver pagato costi elevati per i display Samsung. Dopo il mancato rispetto delle vendite previste per “iPhone” nel secondo trimestre del 2020, Apple è stata obbligata a pagare a Samsung circa 950 milioni di dollari per obiettivi di acquisto di pannelli OLED mancanti. Secondo quanto riferito, Apple sta supportando lo sviluppo OLED di LG Display in parte per ridurre i costi di approvvigionamento e ridurre il monopolio di Samsung sullo standard di visualizzazione.

Come osserva Nikkei, tuttavia, non esiste alcuna garanzia che Apple continuerà a privilegiare LG Display, che l’anno scorso ha fornito ad Apple i pannelli LCD per l’iPhone 11, ma non è riuscito a migliorare il rendimento dei suoi pannelli OLED e a raggiungere pienamente gli obiettivi di consegna dell’estate precedente, che secondo quanto riferito ha fatto arrabbiare Apple.

Il produttore cinese rivale BOE ha anche migliorato la sua tecnologia OLED in parte reclutando ex ingegneri Samsung e Apple ha iniziato a valutare la qualità della produzione negli stabilimenti BOE nelle città cinesi di Chengdu e Mianyang. Un precedente rapporto aveva persino suggerito che BOE avrebbe fornito un paio di milioni di display OLED per l’iPhone 12 da 6,1 pollici di fascia bassa, ma le fonti di Nikkei indicano che i pannelli BOE potrebbero essere adottati il ​​prossimo anno, il che è una buona notizia per LG Display quest’anno, ma diminuisce il suo ruolo di principale alternativa a Samsung nel 2021.