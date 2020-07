Bloomberg: i nuovi servizi Apple mostrano una lenta crescita nei primi trimestri

Martedì il giornalista di Apple Mark Gurman ha presentato una storia di Bloomberg che riassume ciò che gli investitori percepiscono come il ritorno poco brillante di Apple sui servizi TV +, Arcade, News + e Apple Card dopo i loro primi trimestri sul mercato.

Apple dovrebbe riportare i risultati il ​​30 luglio per il terzo trimestre fiscale e gli analisti hanno previsto ricavi per servizi per 13,1 miliardi di dollari, in crescita del 15% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, la maggior parte di questi guadagni verrà dai servizi esistenti come l’App Store e le offerte di licenza, piuttosto che dalle nuove offerte.

Il servizio di streaming video + TV di Apple ha fatto il suo ingresso in un mercato già affollato quando è stato lanciato lo scorso novembre, e Gurman cita le stime di un analista all’inizio di quest’anno che meno del 15% dei clienti idonei si era registrato, nonostante Apple offrisse una prova gratuita di un anno con l’acquisto di un iPhone o altro hardware.

È una storia simile per il servizio in abbonamento di Apple Arcade, lanciato lo scorso settembre. Secondo quanto riferito, Apple ha modificato la sua strategia di recente e ha annullato i contratti per alcuni giochi in fase di sviluppo in quanto ha cercato altri titoli che ritiene mantengano gli abbonati.

Alcuni sviluppatori hanno ipotizzato che il cambio di strategia di Apple indichi che la crescita degli abbonati è più debole del previsto e Apple ha anche recentemente iniziato ad offrire ad alcune persone un secondo mese di prova gratuito, il che forse suggerisce che gli utenti non rimarranno abbonati per un periodo di tempo abbastanza lungo.

Per quanto riguarda la “Apple Card”, Goldman Sachs Group ha accumulato circa 2 miliardi di dollari in linee di credito da quando è stato lanciato lo scorso agosto, che è una frazione di altre carte a marchio congiunto, secondo un aggiornamento di febbraio del Rapporto Nilson.

Tuttavia, si ritiene che il prestatore di servizi più povero sia Apple News +, che è stato lanciato a marzo 2019.

Apple News‌‌ + fornisce accesso a centinaia di riviste insieme alle notizie sugli abbonamenti del Wall Street Journal e del Los Angeles Times, ma non è riuscito a tenere il passo con consumatori, forse a causa della mancanza di accesso a pubblicazioni come The New York Times e The Washington Post, che hanno rifiutato di firmare accordi con Apple.

A febbraio, anche il responsabile aziendale di Apple per “Apple News” + ha lasciato l’azienda meno di un anno dopo il lancio del servizio di $ 9,99 al mese.

Ciò lascia l ‘”App Store”, dove risiede la vera crescita delle entrate di Apple per i servizi. Apple prende una riduzione del 30 percento da tutte le app a pagamento scaricate da ‌App Store‌ e dagli acquisti in-app. Prende anche il 30 percento dagli abbonamenti in-app, scendendo al 15 percento dopo il primo anno.

‌App Store‌ ha generato $ 32,8 miliardi nella prima metà del 2020 per gli sviluppatori, in crescita di oltre il 20% rispetto all’anno precedente, secondo le stime di Sensor Tower citate da Gurman. Nel frattempo, gli abbonamenti pagati hanno superato i 515 milioni nel secondo trimestre fiscale.

Tuttavia, nell’ambito di un’indagine antitrust in corso sulle politiche di Apple “App Store”, i regolatori antitrust statunitensi stanno esaminando il taglio del 30 percento che Apple ottiene dagli abbonamenti in-app. Gli avvocati del governo hanno incontrato gli sviluppatori nel corso degli ultimi mesi e agli sviluppatori sono state poste domande sulle regole di abbonamento di Apple.

Il capo della Apple Tim Cook e altri grandi amministratori delegati della tecnologia e sono tutti pronti a partecipare a un’audizione antitrust che si terrà mercoledì nella sottocommissione antitrust della magistratura statunitense nell’ambito dell’indagine sulla concorrenza nei mercati digitali. Resta da vedere se il flusso di entrate ‌App Store‌ di Apple subirà un duro colpo a seguito dell’indagine.