Android auto: diamo sguardo alle novità proposte dal sistema di Google

Sono passati pochi giorni dal momento in cui il colosso di Mountain View ha diffuso un aggiornamento decisamente importante in merito ad Android Auto. Un update che deve ricollegarsi a quel pacchetto di novità che è stato proposto dopo il periodo di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus.

Via Google Play Music, sostituita da YouTube Music all’interno di Google Maps

L’ultimo aggiornamento che è arrivato in ordine di tempo offre agli utenti una serie di novità davvero molto interessanti, in special modo per quanto riguarda il lato applicazioni. Chi naviga con il sistema operativo del robottino verde, infatti, potranno sfruttare finalmente YouTube Music direttamente all’interno dell’app di Google Maps.

Una novità che riveste un’importanza notevole dato che chi si mette alla guida può fare in modo di non lasciarsi distrarre da vari aspetti legati alla navigazione nel menu, rendendo più sicuro il viaggio e abbassando notevolmente i pericoli al volante. In poche parole, YouTube Music va a prendere il posto di Google Play Music, un’app particolarmente discussa e criticata, soprattutto per via del fatto che si caratterizzava per svariati bug, ma anche un bel po’ di difetti.

Il pacchetto post-lockdown

Il nuovo aggiornamento relativo ad Android Auto, quindi, in realtà è da ricomprendere nel pacchetto di quattro aggiornamenti che erano stati rilasciati in seguito alla chiusura delle attività e alle prime misure importanti prese per fronteggiare l’emergenza sanitaria in primavera.

Attualmente, questo nuovo aggiornamento si può considerare in una fase di roll out. Cosa vuol dire? Nulla di complesso, visto che in realtà è una buona notizia: in poche parole, tutti gli utenti del servizio potranno effettuare il download dell’update, a breve, in forma completamente gratuita.

Questa novità non ha comunque fermato alcune critiche arrivano dal web: ci sono diversi automobilisti che si sono lamentati, infatti, dopo aver installato proprio tale update. Sembra, stando a quanto riportato nelle varie critiche, che l’inserimento di YouTube Music all’interno di Google Maps potrebbe portare a dei conflitti, e non pochi, con le app di terze parti, basti pensare a Deezer, piuttosto che a TuneIN oppure Spotify. Conflitti che, in realtà, rendono del tutto impossibile usare le app appena citate. È chiaro che si tratta di un problema di non poco conto, a cui Android dovrà dare una risposta valida ed efficace in tempi brevi. Se così fosse, si tratterebbe di un bug da risolvere il più in fretta possibile, altrimenti le critiche si amplierebbero sempre di più.