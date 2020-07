Samsung Galaxy Note 20 Ultra nel suo primo video hands-on

Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy Note 20 Ultra, già protagonista in questi giorni di alcuni render ufficiali (condivisi per sbaglio e che mostravano una bella colorazione in bronzo) e qualche ora fa di alcune immagini leaked in cui spiccava la bellissima tinta in nero lucido.

Ebbene, proprio a quelle foto lo stesso leaker, Jimmy Is Promo, ha fatto seguito pubblicando il primo video hands-on del futuro top di gamma. La sopracitata colorazione può essere ulteriormente apprezzata nelle immagini dal vivo, mentre viene fatta anche un’interessante comparazione col predecessore, il Galaxy Note 10+.

Rispetto al modello dello scorso anno, come già anticipato dai rumors delle ultime settimane, cambia la posizione dello slot per la S-Pen (che passa a destra) e quella della griglia per l’altoparlante. Evidente anche il cambio che riguarda la fotocamera posteriore: i sensori sono stavolta compresi in un modulo decisamente più sporgente e vistoso.

Un altro importante spunto di discussione è la presenza a bordo della One UI 2.5, ovviamente basata su Android 10: ricordiamo che la nuova nuova versione della personalizzazione software non è ancora stata ufficializzata dal colosso coreano.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra, assieme al modello standard al Galaxy Z Flip 5G e al Galaxy Z Fold 2, sarà presentato nell’evento Unpacked che si terrà il prossimo 5 agosto.