Threads arriverà nell’UE a dicembre

Meta intende lanciare Threads nell’Unione Europea il mese prossimo, secondo un rapporto del Wall Street Journal .

La rete di social media ha debuttato nella maggior parte dei mercati a luglio, ma non è stata lanciata nell’UE perché Meta non era sicura di essere in grado di aderire alle rigorose normative del blocco per i servizi online. I thread possono importare dati da Instagram, comprese informazioni comportamentali e pubblicitarie.

Secondo fonti che hanno parlato con WSJ , Meta rispetterà le normative offrendo agli utenti dell’UE la possibilità di utilizzare Threads esclusivamente per consumo, senza un profilo che consenta loro di creare i propri post.

Il cambiamento coincide con i recenti commenti di Adam Mosseri, capo di Instagram, che ha affermato che la piattaforma sta lanciando un modo per eliminare o disattivare un profilo Threads separatamente lasciando intatto l’account Instagram associato.

La grande espansione del mercato dovrebbe far aumentare il numero degli utenti di Threads. Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha dichiarato in una conferenza sugli utili aziendali il mese scorso che Threads ora ha “poco meno di” 100 milioni di utenti mensili. Dal suo lancio all’inizio di quest’anno ha acquisito un’app Web, la possibilità di cercare post e una funzionalità di modifica dei post.

L’espansione arriva dopo che diversi importanti inserzionisti, tra cui Apple e Disney, hanno sospeso la spesa pubblicitaria sul rivale di Threads X (ex Twitter) dopo che Elon Musk ha pubblicato commenti controversi dal suo account. Mercoledì Musk ha affermato che il post in questione è stato un “errore” e chiunque cerchi di “ricattarlo” per i soldi della pubblicità potrebbe “andare a fanculo”, ammettendo anche che la perdita di entrate pubblicitarie potrebbe mettere fine alla piattaforma di social media.

VIA