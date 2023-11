Lo storage collegato alla rete, comunemente noto come NAS , è un’alternativa accessibile a un server di rete. I dispositivi NAS spaziano dai moduli desktop, sempre più utilizzati per uso personale e lifestyle, alle unità più grandi da 16 e 32 alloggiamenti in grado di supportare applicazioni aziendali come il web hosting. Più economico e conveniente di un server su vasta scala, il NAS è un’ottima soluzione per gestire i dati in modo sicuro in una singola unità compatta.

Che cos’è il NAS (Network-Attached Storage)?

Il NAS (Network-attached storage) è un tipo di server di archiviazione dati del computer che si connette a una rete di computer. Fornisce ai dispositivi e agli utenti l’accesso ai file e in genere è un dispositivo autonomo creato appositamente per l’archiviazione di file senza display o tastiera.

Memorizzano i dati su dispositivi di archiviazione come unità disco rigido (HDD) o unità a stato solido (SSD) e servono file collegati ai dispositivi. A differenza di un sistema operativo (OS) convenzionale, il NAS utilizza un sistema di gestione dei file per organizzare i dati archiviati e fornire un’interfaccia utente per l’accesso ai file.

Come funziona il NAS?

Questi dispositivi sono progettati appositamente per l’archiviazione dei dati e la gestione efficiente dei file. Includono uno o più alloggiamenti per contenere unità di archiviazione simili ai normali dischi rigidi dei PC. I dati sui dischi rigidi inseriti nel NAS vengono quindi organizzati logicamente per gli utenti utilizzando un sistema di gestione file e un protocollo di condivisione file, fornendo un accesso e un’amministrazione rapida e semplice dei dati archiviati.

Un NAS è uguale a un server?

L’archiviazione collegata alla rete è un tipo di server. Come un server, il NAS fornisce i file archiviati agli utenti su una rete condivisa. Tuttavia, i dispositivi NAS sono molto più piccoli di un server tipico e hanno una potenza di elaborazione inferiore. Ciò significa che i NAS possono essere facilmente sopraffatti dalle richieste di file simultanee da parte di un gran numero di utenti e sono più adatti a pochi utenti, come in una famiglia .

Inoltre non dispongono di firewall sofisticati e hanno funzionalità limitate rispetto ai server, che possono funzionare come server applicativi, server Web o server di stampa oltre all’archiviazione di dati di base.

Qual è la capacità di un NAS?

La capacità del NAS varia da meno di 1 TB nei dispositivi desktop fino a 80 TB in grandi unità montate su rack multi-bay. La quantità di dati che un dispositivo NAS può archiviare è in gran parte determinata da due fattori: il numero di dischi rigidi che contiene e il suo sistema di gestione dei file.

La capacità dipende anche dalla configurazione dei dischi archiviati, poiché i dati possono essere condivisi o sottoposti a mirroring sui dischi con archiviazione ridondante, riducendo la quantità complessiva di dati archiviati.

Quali sono i principali tipi di NAS?

Esistono tre classi di dispositivi NAS, che variano a seconda delle dimensioni della rete che servono. I dispositivi NAS domestici sono di livello consumer e includono molte delle unità economiche a due e quattro alloggiamenti che sono diventate un’alternativa popolare all’archiviazione nel cloud per foto, video e persino per la gestione domestica intelligente. Puoi anche crearne uno tuo da zero, iniziando con un case NAS , e poi costruire l’intero sistema come un PC desktop personalizzato.

I dispositivi NAS per piccole imprese in genere dispongono di gestione dei file, protezione dei dati e sicurezza più sofisticati per salvaguardare i dati aziendali sensibili. In genere hanno una capacità molto maggiore rispetto a un NAS domestico entry-level, con unità che contengono 16 alloggiamenti o per l’inserimento di un HDD. I dispositivi NAS di livello aziendale sono configurati per l’accesso simultaneo da parte di un vasto numero di utenti all’interno di un’azienda e online. Sono paragonabili a un server generico in termini di capacità e funzionalità e sono configurati per offrire i massimi livelli di sicurezza dei dati con prestazioni e capacità di scalabilità impressionanti.

Quali sono i vantaggi dell’utilizzo di un NAS?

I dispositivi NAS sono richiesti perché offrono soluzioni convenienti per la gestione dei dati fornendo allo stesso tempo un maggiore controllo sui dati rispetto alle soluzioni di archiviazione cloud. Offrono un hub autonomo per l’organizzazione e la gestione delle risorse digitali, semplificando così la gestione e la salvaguardia dei dati con backup e ripristino dei dati integrati.

Inoltre, poiché possono servire più utenti contemporaneamente, i NAS sono in grado di supportare la virtualizzazione e la collaborazione con eccellenti capacità di scalabilità. Infine, i dispositivi NAS sono versatili e si adattano a un’ampia gamma di casi d’uso come soluzione di archiviazione dati altamente personalizzabile.

Quali sono gli svantaggi del NAS?

I dispositivi NAS forniscono una maggiore capacità di archiviazione per privati, aziende e organizzazioni, ma presentano importanti limitazioni. Ad esempio, non hanno la velocità e le capacità prestazionali di un server e potrebbero non essere in grado di tenere il passo con la massiccia domanda di dati in tempo reale da parte degli utenti che alcune aziende potrebbero incontrare. Se implementato in modo inadeguato, le prestazioni complessive della rete potrebbero risentirne. Ci sono anche i costi hardware iniziali da considerare, che sono notevolmente superiori a quelli di un abbonamento al cloud storage.

VIA