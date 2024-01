Samsung presenterà i nuovi smartphone Galaxy S24 con intelligenza artificiale avanzata il 17 gennaio

Samsung questa settimana ha annunciato il suo evento Unpacked 2024, che si terrà il 17 gennaio a San Jose, in California. Si prevede che Samsung introdurrà la sua linea S24 di smartphone Galaxy, che competerà direttamente con la linea iPhone 15 e iPhone 15 Pro di Apple .

L’annuncio dell’evento di Samsung anticipa una “nuova era dell’intelligenza artificiale mobile”, quindi è sicuro affermare che i nuovi smartphone Samsung avranno funzionalità AI migliorate alla pari di ChatGPT e altri prodotti AI. Infatti, Samsung afferma che la nuova serie Galaxy S offrirà “l’esperienza mobile più intelligente di sempre”.

Le voci sul Galaxy S24 suggeriscono che il modello Ultra di fascia alta includerà una fotocamera potenziata dall’intelligenza artificiale da 200 megapixel in grado di identificare 12 tipi di oggetti e ottimizzarli per una migliore qualità dell’immagine. L’intelligenza artificiale potrebbe anche essere utilizzata per tradurre messaggi in più di una dozzina di lingue in tempo reale.

Si prevede inoltre che l’S24 Ultra presenterà un design dello schermo più piatto con una forma più quadrata e sembra che Samsung passerà a un telaio in titanio, imitando una decisione progettuale di Apple per l’‌iPhone 15 Pro‌. Si prevede che Samsung offrirà l’S24 Ultra nelle tonalità nero, grigio, viola e giallo titanio.

Altre voci su Ultra includono un teleobiettivo 5x da 50 megapixel, che è un downgrade rispetto al precedente teleobiettivo 10x e il supporto Wi-Fi 7. Si prevede che i modelli S24 e S24 Plus saranno in gran parte simili ai modelli S23, anche se ci saranno nuove opzioni di colore e display più grandi da 6,7 ​​e 6,2 pollici.

L’evento Samsung si svolgerà il 17 gennaio alle 10:00, ora del Pacifico, e i clienti che intendono preordinare potranno prenotare un dispositivo e ricevere un credito Samsung di $ 50. Il sistema di prenotazione non addebita automaticamente, richiede solo un nome e un indirizzo e-mail per prenotare i dispositivi. I crediti potranno essere riscattati al momento del preordine dopo il debutto dei dispositivi.

