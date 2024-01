Come riscattare chiavi e codici Steam

Molti dei migliori giochi non sono più economici. Perdere denaro guadagnato con fatica buttando via le carte regalo Steam o smarrindo i codici prodotto può rovinare il budget. Ma possiamo superare questi problemi prendendo in mano la situazione, semplicemente riscattando le nostre carte regalo e i codici prodotto dopo averli ricevuti.

Fortunatamente, la rinnovata app Steam di Valve richiede solo pochi minuti per riscattare le nostre chiavi Steam e i codici Wallet sui nostri affidabili telefoni Android . Quindi, per aiutarti a iniziare, abbiamo semplificato i passaggi per aggiungere le tue carte regalo Steam, i codici Wallet e le chiavi Steam al tuo account Steam da qualsiasi dispositivo mobile.

Come scaricare e installare l’app Steam

Potrebbe essere necessario superare Steam Guard quando accedi al tuo account Steam nell’app Android. Steam Guard è un ulteriore livello di sicurezza (autenticazione a due fattori) legato al tuo account; ogni volta che provi ad accedere su un dispositivo non riconosciuto e in una posizione diversa, ti viene richiesto di inserire un codice per accedere al tuo account Steam. Altrimenti non potrai accedere all’account e all’app.

Una caratteristica fantastica dell’app Steam aggiornata è l’utilizzo di un accesso QR invece di inserire un codice per Steam Guard. In questo modo, l’accesso all’app su tutti i tuoi dispositivi richiederà solo pochi secondi. Innanzitutto, vai all’icona dello scudo, quindi tocca Aggiungi autenticatore per iniziare.

Passare al Google Play Store. Inserisci “Steam” nella barra di ricerca o prendi il widget qui sotto. Dopo aver scaricato e installato l’app, tocca Apri per avviare l’app

Come riscattare codici e chiavi Steam sul tuo dispositivo mobile

È comodo riscattare rapidamente i codici e le chiavi Steam acquistati o regalati mentre sei in movimento. Per fortuna, la rinnovata app Steam di Valve ha un design dell’interfaccia utente migliorato rispetto alla versione precedente, rendendo la navigazione nella tua libreria di giochi e la gestione delle informazioni sull’account ancora più semplice. Di seguito abbiamo delineato i passaggi per riscattare i codici e le chiavi Steam mentre utilizzi l’app.

Riscatta i codici del Portafoglio Steam sull’app Steam

Potresti aver già acquisito l’app Steam aggiornata dall’accesso anticipato alla beta . Pertanto, tutti i passaggi inclusi per riscattare i codici del Portafoglio Steam presupporranno la proprietà dell’ultima versione dell’app Steam .

Passare all’app Steam e assicurarsi che sia aggiornata; in caso contrario, tocca Aggiorna . Nella parte superiore dell’app, tocca Portafoglio > Riscatta una carta regalo Steam o un codice Portafoglio . Inserisci il tuo codice Wallet nella casella e tocca Continua per inviare; l’importo verrà automaticamente aggiunto ai tuoi fondi.

Come riscattare le chiavi Steam sul cellulare

È possibile riscattare le tue chiavi Steam utilizzando l’app mobile Steam. Ma invece di inserire un codice Wallet o una carta regalo Steam, copia e incolla la chiave Steam nella casella Codice Wallet e tocca Continua .

In alternativa, se acquisti le tue chiavi Steam tramite una fonte di terze parti, puoi ricevere un reindirizzamento a Steam per riscattare i tuoi codici. Ad esempio, Humble Bundle avrà una sezione Rivela la tua chiave Steam e potrai toccare il codice per riscattarlo, reindirizzandoti ad Attiva un prodotto nella pagina Steam sul tuo browser mobile (avrà la stessa interfaccia utente dell’app Steam ). Prima di seguire questo percorso per riscattare i codici su Steam, assicurati di aver effettuato l’accesso all’account Steam corretto.

Revisione delle attivazioni e delle licenze dei prodotti sull’app mobile Steam

Hai modo di rivedere i prodotti appena attivati ​​e le licenze acquistate utilizzando l’app mobile Steam; ti consigliamo di esaminarlo attentamente dopo aver riscattato le tue chiavi Steam durante l’utilizzo dell’app.

Avvia l’app Steam e tocca l’icona della tua immagine del profilo. Tocca Dettagli account . Nella pagina del tuo account, scorri e tocca Visualizza licenze e attivazioni codice prodotto . Puoi rivedere le attivazioni dei tuoi prodotti per titolo e data in questa pagina.

Chiavi Steam di terze parti

Se stai cercando di riscattare una chiave Steam, è probabile che tu l’abbia acquistata al di fuori di Steam. Alcuni dei migliori siti Web di terze parti, come Humble Bundle e Green Man Gaming, offrono vendite flash e prezzi convenienti che diventano troppo buoni per lasciarselo sfuggire. Fortunatamente queste chiavi possono essere riscattate in modo sicuro su Steam e spesso hanno una consegna digitale istantanea, quasi come se avessi acquistato la chiave direttamente dallo scaffale digitale di Valve.