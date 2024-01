I migliori cellulari con fotocamera, come l’ iPhone 15 Pro Max, consentono di catturare momenti straordinari senza sforzo. Probabilmente avrai bisogno di diversi scatti a meno che tu non sia un professionista, il che porterà a copie non necessarie. Anche se salvi solo le immagini che desideri, potresti ritrovarti con copie extra dal backup sul cloud. Esistono diversi modi per gestire questi duplicati che consumano spazio di archiviazione e li tratteremo di seguito.

Utilizza la funzione Duplicati nell’app Foto Il modo più veloce per rimuovere le foto duplicate su un iPhone è utilizzare la funzione Duplicati nell’app Foto. Identifica copie simili di foto e video nella tua libreria e ti consente di unirli ed eliminarli automaticamente per risparmiare spazio. Ecco come funziona: Avvia l’ applicazione Foto sul tuo iPhone o iPad. Tocca Album nella parte inferiore dello schermo. Scorri fino alla sezione Utilità e tocca l’ album Duplicati . Questo organizza foto e video duplicati fianco a fianco. Tocca il pulsante Unisci nell’angolo in alto a destra di qualsiasi set di duplicati Come eliminare le foto duplicate sul tuo iPhone Elimina tutti i gruppi duplicati Tocca Seleziona nell’angolo in alto a destra. Tocca Seleziona tutto nell’angolo in alto a sinistra per contrassegnarli. Tocca Unisci per confermare Il pulsante Unisci crea un’immagine completa aggiungendo informazioni pertinenti da tutti i duplicati all’immagine della massima qualità. Mantiene questa immagine nella libreria fotografica e sposta le altre copie nell’album Eliminati di recente Cancella definitivamente i duplicati dal tuo dispositivo Vai su Album > Eliminati di recente . Tocca Seleziona nell’angolo in alto a destra Tocca Elimina nell’angolo in basso a sinistra. Tocca Elimina da questo iPhone per confermare Elimina manualmente le foto duplicate Gestisci manualmente le tue immagini duplicate per avere il controllo completo sulle foto conservate ed eliminate. È come eliminare manualmente le immagini da Google Foto . Ecco come farlo: Apri l’ applicazione Foto di iOS . Passare alla scheda Libreria nella parte inferiore del display. Tocca Tutte le foto per vedere tutte le foto sul dispositivo. Scorri manualmente le foto per trovare le foto duplicate. Tocca Seleziona nell’angolo in alto a destra dello schermo e contrassegna le foto duplicate che desideri eliminare. Tocca l’ icona del cestino nell’angolo in basso a destra dello schermo. Tocca Elimina X foto per confermare Perché hai immagini duplicate sul tuo iPhone? Una cosa è eliminare le foto duplicate. Un’altra è impedire che vengano generati in primo luogo. Diamo un’occhiata al motivo per cui potresti avere foto duplicate sul tuo iPhone. Più servizi cloud Probabilmente avrai foto duplicate quando utilizzi più servizi cloud come iCloud e Google Foto perché il tuo dispositivo sincronizza le immagini in diverse posizioni. Puoi evitarlo utilizzando un servizio. Se devi utilizzare più servizi, disattiva la sincronizzazione automatica sui servizi aggiuntivi. L’HDR è attivato L’High Dynamic Range o HDR è una funzionalità della fotocamera che produce immagini nitide e ad alto contrasto effettuando più scatti e combinandoli in uno solo. Puoi accenderlo e spegnerlo sugli iPhone più vecchi. Quando è attivo, crea due immagini: una foto HDR e la foto originale. Quindi ottieni due immagini dall’aspetto simile. Ecco come disattivare l’HDR automatico: iPhone XS, XR, serie 11, SE (2a generazione) e 12: vai su Impostazioni > Fotocamera e disattiva Smart HDR .

> e disattiva . iPhone 8, 8 Plus e X: vai su Impostazioni > Fotocamera e disattiva HDR automatico.

> e disattiva HDR automatico. iPhone X e modelli precedenti: disattiva l’impostazione per mantenere le foto normali in modo che il telefono salvi solo una singola copia quando l’HDR è attivo.

Modifica delle foto

Alcune app di fotoritocco di terze parti salvano le immagini modificate sul rullino fotografico. Sebbene questi non siano duplicati esatti, sono simili e occupano spazio di archiviazione. Puoi continuare a modificare le immagini con l’app Foto predefinita o eliminare manualmente le copie originali dopo averle modificate con strumenti di terze parti.

Gestisci le foto duplicate per avere più spazio di archiviazione

L’eliminazione delle foto duplicate riordina la tua galleria e libera spazio di archiviazione locale per nuovi ricordi. Un altro modo per liberare lo spazio di archiviazione del tuo iPhone è eseguire il backup dei dati del tuo iPhone sul cloud .

